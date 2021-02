Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Der Euro-Bund-Future zeigt sich in dieser Woche mit einer Handelsspanne von über 120 Basispunkten sehr volatil. Am Montag erreichte er sein bisheriges Wochenhoch von 175,70 Prozentpunkten - sackte jedoch bis Dienstagabend auf ein Niveau von 174,49 Prozentpunkten ab. Bis Donnerstag konnte sich der Euro-Bund-Future leicht erholen und notiert am Morgen bei knapp über 175 Prozentpunkten.

Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,36%. In der Vorwoche lag die Rendite mit -0,44% deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe konnte im Vergleich zur Vorwoche um 10 Basispunkte auf 0,13% kräftig zulegen.

Spanien emittiert 50-jährige Staatsanleihe

Spanien emittiert unter der WKN A3KLV8 eine Anleihe mit Fälligkeit zum 31.10.2071. Das Emissionsvolumen beträgt fünf Milliarden Euro, während der Zinssatz mit 1,45% festgelegt ist. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig anteilig am 31.10.2021.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für Spanien ein A Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 96,95% ergibt sich eine Rendite von 1,53%.

Deutsche Kreditbank DKB begibt fünfjährige Anleihe

Die DKB begibt eine neue Anleihe (WKN GRN002) mit Fälligkeit zum 23.02.2026, deren Emissionsvolumen 500 Millionen Euro beträgt. Der Zinssatz ist hierbei mit 0,01% festgelegt. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 23.02.2022.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. Moody?s ratet die DKB mit A1. Bei einem aktuellen Kurs der Anleihe von 100,25% ergibt sich eine negative Rendite von -0,03%.

Zehnjährige US-Dollar-Anleihe von Electronic Arts

Der amerikanische Computerspielehersteller Electronic Arts emittiert eine neue US-Dollar-Anleihe (WKN A3KLXG) mit Fälligkeit zum 15.02.2031. Während das Emissionsvolumen 750 Millionen US-Dollar beträgt, liegt der Zinssatz bei 1,85%. Die halbjährlichen Zinszahlungen erfolgen erstmalig am 15.08.2021.

Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Fitch vergibt für Electronic Arts ein A- Rating. Die Anleihe kann durch Electronic Arts vorzeitig gekündigt werden.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)