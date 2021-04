STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Verhaltener Wochenstart an den Börsen

Der DAX startet nahezu unverändert in die letzte Handelswoche des Aprils. Aus Asien kommen ebenfalls keine positiven Vorgaben: Die Leitindizes aus Japan (Nikkei 225) und Hongkong (Hang Seng) eröffneten die Handelswoche schwächer. Mit Spannung erwartet werden in dieser Woche aber vor allem die zahlreichen Quartalszahlen der US-Unternehmen. Neben Tesla werden auch die Technologie-Konzerne Amazon, Alphabet, Visa und Mastercard ihre Zahlen vorlegen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1.BioNTech (WKN A2PSR2)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Montag die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Für die Aktie geht es um 5,1% bergab. Medienberichten zufolge kam es in Israel - wo der Großteil der Bevölkerung bereits mit BioNTech/Pfizer geimpft worden ist - zu mehreren Fällen von Herzmuskelentzündungen bei Geimpften.

2. CureVac (WKN A2P71U)

Auch die Papiere des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac werden rege gehandelt. Für die Aktie geht es zum Wochenstart um 0,9% bergauf. Aus der Politik werden Stimmen lauter, den CureVac-Impfstoff per Notfallzulassung früher auf den Markt zu bringen. Erst gestern forderte Berlins Wirtschaftsenatorin eine Notfallzulassung des CureVac-Impfstoffs.

3. BASF (WKN BASF11)

Stärker als der breite Markt zeigen sich auch die Papiere des Chemie-Konzerns BASF. Die Aktie gewinnt unter hohen Umsätzen knapp 0,4%. Am Donnerstag hält der Konzern seine jährliche Hauptversammlung ab. Dort wird auch über die Dividende in Höhe von 3,30 Euro je Aktie entschieden werden.

Euwax Sentiment Index

Nachdem die Stuttgarter Derivateanleger positiv gestimmt in die Handelswoche starteten, verlor das Stimmungsbarometer im Laufe des Vormittags immer weiter an Schwung. Zum Mittag kann sich der Index immerhin bei rund +25 Punkten positionieren.

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf TecDAX (WKN GF3QRZ)

Umsatzspitzenreiter unter den Hebelprodukten ist zum Wochenstart ein Faktor-Long-Zertifikat auf den deutschen Technologie-Index TecDAX. An der Spitze des Index notieren der Batterie-Hersteller Varta (+2,5%) sowie der Windkraft-Konzern Nordex (+3,1%).

2. Call-Optionsschein auf Union Pacific (WKN MC5RAM)

Auf die weltweit größte Eisenbahn-Gesellschaft - die amerikanische Union Pacific - werden bei uns mehrere Call-Optionsscheine gehandelt. Das Unternehmen legte am vergangenen Donnerstag Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vor und verfehlte die Erwartungen der Analysten knapp.

3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN HR59NV)

Auch auf den kalifornischen iPhone-Konzern Apple werden eine Vielzahl von Call-Optionsscheinen gehandelt. Das Unternehmen wird am Mittwoch sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Analysten von Wells Fargo gehen nicht nur von einem starken Quartalsergebnis aus, sondern erwarten zudem, dass Apple sein Aktienrückkaufprogramm ausweiten und die Dividende erhöhen wird.

