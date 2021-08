STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

BioNTech mehr wert als Daimler

Der Countdown läuft - bis zum Mittag wagt sich der DAX weiter auf bis zu 15.783 Punkte vor und kommt seinem Allzeithoch damit immer näher. Weitere Impulse könnten am frühen Nachmittag aus den USA kommen: Dort steht der Bericht zum US-Arbeitsmarkt an. Da die US-Notenbank ihren künftigen geldpolitischen Kurs von ebendiesem abhängig macht, erhoffen sich Anleger Signale, ob die Fed noch länger an ihren Anleihekäufen festhält.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Bayer (WKN BAY001)

Vor dem Wochenende klettert die Bayer-Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart rund 1,9%. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gestern äußerten sich inzwischen einige Analysten: Während Goldman Sachs, JP Morgan, Bernstein Research und die Analysten von Berenberg Bayer weiter zum Kauf empfehlen, stufen Barclays und Warburg Research die Aktie neutral ein.

2. Allianz (WKN 840400)

Viele Orders erhalten unsere Händler auch bei der Allianz, die bis zum Mittag rund 0,9% zulegt. Im zweiten Quartal konnte der Versicherer seinen Quartalsüberschuss um rund 46% auf 2,2 Milliarden Euro steigern. Zudem führt die Allianz ihre Aktienrückkäufe wieder fort und will bis Ende des Jahres Papiere im Wert von 750 Millionen Euro aufkaufen.

3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Zum Ende einer turbulenten und rekordreichen Handelswoche wird die BioNTech-Aktie auch am Freitag weiter rege gehandelt. Bis zum Mittag büßt sie leicht auf 340 Euro ein, notiert auf Wochensicht aber nach wie vor 30% im Plus. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 82 Milliarden Euro wird BioNTech damit höher bewertet als Daimler.

Börse Stuttgart auf YouTube

Wer inzwischen verstanden hat, in welchen Situationen man Knock-out-Produkte einsetzen kann und wie sie funktionieren, ist bereit für Teil 3 unserer Video-Reihe: Wir wagen uns nach der ganzen Theorie endlich an die Praxis und zeigen, wie man ganz einfach Knock-out-Zertifikate findet, die zur jeweiligen Marktmeinung passen!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ybrk_dwjD9Q

Euwax Sentiment Index

Den gesamten Morgen über hatten die Stuttgarter Anleger dem DAX mehr zugetraut - seit sich dieser aber tatsächlich in Richtung seines Allzeithochs vorpirscht, werden die Anleger laut Euwax Sentiment etwas vorsichtiger und setzen bei -30 Punkten eher auf fallende Kurse.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA3N38)

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf ASML. Gestern konnte die im Euro Stoxx 50 notierte Aktie des Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie bei 682,60 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Auf Monatssicht liegt die ASML-Aktie rund 15% im Plus.

2. Faktor-Zertifikat auf Infineon (WKN MA4YDR)

Auch bei einem Faktor-Zertifikat auf Infineon erhalten unsere Derivatehändler am Freitag viele Orders. Dieses wird von den Anlegern in Stuttgart verkauft. Am Dienstag hatte Infineon Zahlen fürs vergangene Quartal vorgelegt: Während der Umsatz mit 2,7 Milliarden Euro gegenüber dem Vorquartal nur leicht stieg, gelang dem DAX-Konzern mit einem Überschuss von 245 Millionen Euro die Rückkehr in die Gewinnzone.

3. Knock-out-Call auf AMD (WKN MA6ZAS)

Zu guter Letzt wird von den Stuttgarter Anlegern auch ein Knock-out-Call auf AMD verkauft. Vergangene Woche verkündete das US-Halbleiterunternehmen, im zweiten Quartal einen Umsatz von 3,85 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben. Dabei belief sich der Nettogewinn auf 710 Millionen US-Dollar. Am Mittwoch knackte die AMD-Aktie mit 103 Euro ihr bisheriges Allzeithoch.

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)