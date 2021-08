STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Auffrischung für BioNTech?

Nach durchwachsenen Vorgaben der internationalen Indizes versucht der DAX bei einem Minus von 0,2%, sich oberhalb von 15.900 Punkten zu halten. Sowohl der Nikkei als auch der Nasdaq gingen angesichts konjunktureller Sorgen tiefer aus dem Handel, während sich der Dow Jones leicht um 0,3% verbessern konnte.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

Mit einem Minus von 1,6% notiert BioNTech als meistgehandelte Aktie in Stuttgart weiter unter der Marke von 300 Euro. Am Montag hatten BioNTech und Pfizer bei der US-Arzneimittelbehörde erste Daten einer Phase-1-Studie für die Zulassung der Auffrischungsimpfung eingereicht. Diese sollen nächste Woche auch der Europäischen Arzneimittelagentur vorgelegt werden.

2. Varta (WKN A0TGJ5)

Am Dienstag beendet die Varta-Aktie als einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart ihre Verluste der vergangenen Tage und klettert um 7,9% auf 135,80 Euro. Am Morgen hatten die Analysten der DZ Bank Varta bei einem Kursziel von 145 Euro zum Kauf empfohlen. Sie gehen von einer spürbaren Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr aus.

3. Allianz (WKN 840400)

Bei einem Minus von rund 0,9% ringt die Allianz-Aktie am Dienstag unter hohen Umsätzen in Stuttgart mit der Marke von 200 Euro. Gestern wurde bekannt, dass die Aufsichtsbehörde von Bermuda gegen die Allianz-Tochter Allianz Life Bermuda Limited eine Strafe über 1,7 Millionen US-Dollar verhängt hat. Diese habe gegen das Geldwäsche- und Terrorismusgesetz verstoßen.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf überwiegend im positiven Bereich. Nachdem der DAX zuletzt wieder unter die Marke von 16.000 Punkten fiel, erwarten die Anleger anscheinend wieder steigende Notierungen. Am Mittag dreht das Stuttgarter Stimmungsbarometer allerdings leicht ins Minus und signalisiert verhaltene Anleger.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

?The same as yesterday?: Auch im heutigen Handelsverlauf finden die meisten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call auf die Deutsche Telekom statt. Die Anleger verkaufen den Optionsschein weiterhin. Nachdem die T-Aktie gestern das höchste Kursniveau seit 20 Jahren gesehen hatte, gibt sie am Dienstag 0,5% auf 18,61 Euro nach.

2. Call-Optionsschein auf NextEra Energy (WKN MA342M)

Auf NextEra Energy kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. NextEra Energy ist der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Solar. Daneben betreibt das Unternehmen auch noch mehrere Kernkraftwerke. Bis zum Mittag legt die NextEra-Aktie 0,6% auf 70,92 Euro zu.

3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von den Stuttgarter Derivateanlegern am Dienstag überwiegend gekauft. Für den Saubere Zukunft Index 2 selbst geht es im bisherigen Handelsverlauf rund 5% auf 112,80Punkte bergab.

