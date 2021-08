STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

Auf und Ab der Impfstoff-Aktien

Zur Wochenmitte bewegt sich der DAX in einer engen Handelsspanne von gerade einmal 70 Punkten - und kommt bei 15.900 Punkten den zweiten Tag in Folge nicht recht vom Fleck. Gemischt sind derweil auch die internationalen Vorgaben: Während die US-Indizes ihre Rekordjagd unterbrechen mussten, konnten die Börsen in Japan und China leicht zulegen.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. BioNTech (WKN A2PSR2)

BioNTech bleibt auch am Mittwoch die meistgehandelte Aktie in Stuttgart und notiert am Mittag bei 316 Euro leicht im Plus. Berichten zufolge will die US-Regierung bereits ab Mitte September damit beginnen, den Großteil der Bevölkerung zu einer Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff von BioNTech oder Moderna aufzurufen.

2. Volkswagen (WKN 766403)

Unter regem Handel in Stuttgart verliert die VW-Aktie zur Wochenmitte rund 1,5%. Laut den zuletzt veröffentlichten Zahlen zum Absatz von Elektroautos in China blieb Volkswagen hinter den Erwartungen zurück. China gilt dabei mit rund 20 Millionen verkauften Autos pro Jahr als wichtigster Absatzmarkt der Automobilbranche.

3. Curevac (WKN A2P71U)

Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht auch CureVac: Nach diversen Schlagzeilen legt die Aktie 2% auf 57,50 Euro zu. Zunächst präsentierte CureVac am Montag Quartalszahlen und machte weniger Umsatz und mehr Verlust. Zudem wurde das Ende der Kooperation mit Boehringer Ingelheim verkündet. Gleichzeitig aber hoffen viele Anleger auf den Impfstoffkandidaten der zweiten Generation, der ersten Daten zufolge wirksamer sein soll.

Euwax Sentiment Index

Noch zu Handelsbeginn waren die Stuttgarter Derivateanleger pessimistisch auf die weitere Entwicklung im DAX gestimmt. Im Lauf des Vormittags drehte sich jedoch das Bild: Laut dem Stuttgarter Stimmungsbarometer erwarten die Anleger inzwischen einen steigenden DAX.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Seit nunmehr letzten Freitag zählt ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom täglich zu den am häufigsten gehandelten Optionsscheinen an der Euwax. Wie bereits an den Vortagen ist auch heute ein deutlicher Überhang an Verkäufern festzustellen. Zu Handelsbeginn erreichte die T-Aktie mit 18,86 Euro ein neues 20-Jahreshoch.

2. Call-Optionsschein auf ASML Holding (WKN MA8GM1)

Auf ASML, den führenden Hersteller von Lithographiesystemen für die Halbleiterbranche, kaufen die Stuttgarter Derivateanleger im bisherigen Handelsverlauf einen Call-Optionsschein. Der niederländische Konzern weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 277 Milliarden Euro aus. Am Mittag notiert die ASML-Aktie mit 665 Euro beinahe unverändert.

3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von den Stuttgarter Derivateanlegern am Mittwoch überwiegend gekauft. Für den Index selbst geht es nach seiner gestrigen Talfahrt um 2,3% auf 115,17 Punkte nach oben. Unter den im Index enthaltenen Aktien ist Xinyi Solar mit einem Plus von 9,8% der größte Gewinner.

