Neuer Ärger für VW?

Für den DAX geht es am Mittwochvormittag vorerst wieder bergauf. Nach den herben Verlusten von gestern schafft es der Leitindex heute, sich etwas zu befreien und legt rund 1% zu.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

1. Deutsche Lufthansa

Sehr viele Preisfeststellungen finde in Stuttgart in der Aktie sowie den Bezugsrechten der Lufthansa statt. Der Konzern will sich durch eine Kapitalerhöhung frische Mittel beschaffen und damit den Bund als Großaktionär loswerden. Heute notieren sowohl die Bezugsrechte als auch die Aktien der Lufthansa deutlich im Minus.

2. BioNTech

Den Abwärtstrend stoppen kann aktuell auch die Aktie BioNTech. Nachdem die Aktie gestern herbe Verluste wegstecken musste, gewinnen die Papiere am Vormittag rund 3,9%. Die Marke von 250 Euro erreicht die Aktie mit diesem Plus aber noch nicht und notiert aktuell bei 247 Euro.

3. Volkswagen

Neuer Ärger für VW im Diesel-Skandal? Laut eines Medienberichts fordert die EU-Kommission in Brüssel den Automobil-Konzern dazu auf, auch Kunden außerhalb von Deutschland zu entschädigen. VW-Aktionäre zeigen sich am Mittwoch wohl gelassen - die Aktie gewinnt rund 2,2%.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf in einer Spanne von 0 bis -50 Punkten. Die Derivateanleger in Stuttgart misstrauen anscheinend der positiven Entwicklung im DAX und setzen vermehrt auf fallende Notierungen.

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Maschinenhersteller ASML Holding statt. Während gestern hauptsächlich Verkäufer in dem Call aktiv waren, erhält unser Händler im bisherigen Handelsverlauf überwiegend Kauforders. Die ASML-Aktie legt 1,2% auf 676 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Wie zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical ein. Das Unternehmen bietet minimalinvasive Chirurgiesystem an. Am Mittag notiert die Aktie von Intuitive Surgical mit 856 Euro unverändert.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf Anta Sports Products

Auch in ein Faktor-4x-Long-Zertifikat auf Anta Sports Products steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Zu dem Sportartikelhersteller gehören unter anderem bekannte Marken wie Descente und Fila. Die Anta Sports-Aktie gewinnt über 5% auf 15,80 Euro.

