Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX erholt sich weiter -- Südzucker verdoppelt Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr -- Lufthansa: Milliardenlasten bei Umsetzung von EU-Klimaplänen -- Zalando, E.ON im Fokus

UnitedHealth hebt Jahresprognose an. E.ON will seine Strommasten als Mobilfunkstandorte vermarkten. Bitcoin-Schürfer wandern in die USA ab - Deutschland in den Top-Ten. Hannover Rück will Regeldividende künftig mindestens stabil halten. Wells Fargo steigert Gewinn deutlich. Gewinnschub bei der Bank of America im dritten Quartal. Evergrande schuldet noch Millionenzahlung für Landerwerb.