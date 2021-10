STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Basiswerte aus unterschiedlichen Branchen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Linde (WKN MA5B8J)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden im bisherigen Handelsverlauf in einem Call auf Linde statt. Der Optionsschein wird überwiegend gekauft. Der Industriegasehersteller wird am 28. Oktober seine Zahlen für das 3. Quartal vorlegen. Die Linde-Aktie notiert mit 264,80 Euro nahezu unverändert.

2. Call-Optionsschein auf Geberit (WKN MA9C21)

Auf den Schweizer Hersteller von Sanitärprodukten Geberit kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der europäische Marktführer im Bereich der Sanitärprodukte erzielte im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von drei Milliarden Schweizer Franken. Die Geberit ADRs legen knapp 1% auf 66 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Adyen (WKN UE87Q0)

In einen Call-Optionsschein auf den Zahlungsverkehrsdienstleister Adyen steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Im ersten Halbjahr wickelte Adyen Transaktionen im Gegenwert von 216 Milliarden Euro ab. Die Adyen-Aktie legt 0,5% auf 2.686 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf durchgängig im positiven Bereich. Den Fall unter die 15.500 Marke im DAX nutzen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend zu einem antizyklischen Einstieg.

