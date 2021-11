STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Ein Call auf Bayer ist sehr gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Bayer (WKN UH2LP7)

Im gestrigen Handelsverlauft fanden in dem Knock-out-Call auf Bayer über 1.000 Preisfeststellungen statt. Auch im heutigen Handel wird der Knock-out-Call sehr rege gehandelt. Der zuständige Händler an der Euwax erhält überwiegend Kauforders. Für die Bayer-Aktie geht es dagegen 0,6% auf 47,37 Euro abwärts.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Eckert & Ziegler (WKN MA86PV)

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie, Eckert & Ziegler, steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. In den ersten neun Monaten konnte Eckert & Ziegler einen Nettogewinn von 29,2 Millionen Euro verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 65%. Für die Aktie geht es über 6% auf 103 Euro bergauf.

3. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

Weiterhin wird ein Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva an der Euwax sehr rege gehandelt. Bis zum Mittag herrscht in dem Call ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Valneva-Aktie legt über 7% auf 23,72 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment ist mit -50 Punkten in den Handel gestartet. Im morgendlichen Handel berappelte er sich kontinuierlich und notiert zur Mittagszeit bei 25 Punkte. Die Derivateanleger an der Euwax sehen die 15.900er Marke im DAX anscheinend als mögliche Einstiegschance in Long-Produkte.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)