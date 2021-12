STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Valneva-Call nach Bahrain-Deal gefragt

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Valneva (WKN TT9EJB)

In einen Knock-out-Call auf Valneva steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Heute verkündete der Impfstoffhersteller einen Vorabkaufvertrag für seinen COVID-19-Impfstoffkandidaten mit dem Königreich Bahrain. Der Vertrag umfasst die Lieferung von einer Million Dosen. Daraufhin legt die Valneva-Aktie über 10% auf 23,70 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN UE6REF)

Netflix ist in der laufenden Handelswoche ein beliebter Basiswert für die Stuttgarter Derivateanleger. Im heutigen Handelsverlauf steigen die Anleger in einen Call-Optionsschein ein. Bis zum Mittag steigt die Aktie des Streamingdiensts und Serienproduzenten leicht um 0,4% auf 558,50 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA93MS)

Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders besteht in einem Call-Optionsschein auf Apple, der zur Wochenmitte in Stuttgart ebenfalls rege gehandelt wird. Die Aktie des nach Marktkapitalisierung wertvollsten Konzerns der Welt erreichte im morgendlichen Handel mit 153,80 Euro ein neues All-Time-High.

Euwax Sentiment Index

Seit Beginn der Haupthandelszeit ab 9 Uhr pendelt der Euwax Sentiment heute in einer sehr engen Spanne von 10 bis -10 Punkten. Nach den starken gestrigen Kursgewinnen sind sich die Stuttgarter Derivateanleger im bisherigen Handelsverlauf anscheinend noch uneins über die weitere Entwicklung im DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Traurige Premiere bei Börse weekly: Erstmals müssen Conny und Richy eine Schweigeminute abhalten ? denn ein ehrenwertes Mitglied der Krypto-Familie ist jüngst von uns gegangen. Tränen dürften manchen von euch auch übers Wochenende beim Blick auf Bitcoin, Ethereum & Co. gekommen sein. Neben den Verlusten der Kryptowährungen werfen wir dieses Mal einen besonderen Blick auf Chip-Aktien und deren Zukunft. Und damit die Folge nicht so traurig endet, wie sie begonnen hat, gibt?s für euch am Schluss noch etwas zu gewinnen!

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=fBw1goWU8HY

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)