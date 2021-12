STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger tauschen in Varta-Calls

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Varta (WKN HR6KVA)

Zwei Call-Optionsscheine auf Varta werden zur Wochenmitte in Stuttgart sehr rege gehandelt. Dabei steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein (WKN HR6KVA) mit einem Basispreis von 110 Euro ein und verkaufen dafür einen Call-Optionsschein (WKN HR4WAP) mit einem höheren Basispreis von 140 Euro. Beide Optionsscheine weisen als Bewertungstag den 16.03.2022 aus. Bis zum Mittag legt die Varta-Aktie 1,4% auf 111,00 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Total Energies (WKN MA92BS)

Auch in einen Call-Optionsschein auf Total Energies steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Ende November nahm Total Energies sein größtes Solarkraftwerk in Frankreich mit einer Leistung von 55 Megawatt in Betrieb. Heute verliert die Aktie des französischen Mineralöl- und Energieunternehmens 0,7% auf 43,55 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN KE1HM1)

Zu guter Letzt steigen die Derivateanleger an der Euwax am Mittwoch in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Halbleiter-Konzern Micron Technology ein. Am 20. Dezember wird Micron Technology die Zahlen für sein erstes Quartal veröffentlichen. Im Vorfeld gibt die Aktie 0,4% auf 73,59 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Abgesehen von einer kurzen Zeitspanne am Morgen notiert der Euwax Sentiment zur Wochenmitte die überwiegende Zeit im positiven Bereich. Aktuell gehen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend davon aus, dass die Unterstützung im DAX bei 15.500 Punkten halten wird.

Börse Stuttgart auf YouTube

Deutschland legalisiert Cannabis! Was auf Twitter zu kuriosen Hashtags wie "420laf" führt, rückt an der Börse die vielen Cannabis-Aktien wieder ins Scheinwerferlicht. Dabei erlebten diese vor einigen Jahren bereits ihren ersten Hype, der allerdings mit teils deutlichen Verlusten endete. Ob sich rund um Cannabis-Aktien nun ein neuer Trend anbahnt, wer dabei die aussichtsreichsten Karten hat und woran man eine "gute" Cannabis-Aktie erkennt? Das und vieles mehr verrät Andreas Lipkow von der Comdirect.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=lOmCEJnq-Lo

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)