1. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing (WKN MD00TC)

Ein Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing, einen Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen, wird von den Anlegern an der Euwax gekauft. Vor Eröffnung der amerikanischen Märkte wird ADP am morgigen Mittwoch Zahlen für das vergangene Quartal veröffentlichen. ADP erhöhte zuletzt die Quartalsdividende - bereits zum 47. Mal in Folge. Für die Aktie geht es im Vorfeld über 2% auf 190,55 Euro aufwärts.

2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Nach Börsenschluss der amerikanischen Märkte wird Microsoft heute Abend seine Quartalszahlen vorlegen. In dem an der Euwax seit Tagen rege gehandelten Call-Optionsschein auf Microsoft liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Am Mittag präsentiert sich die Microsoft-Aktie mit 261,40 Euro beinahe unverändert.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Auch in einem Call-Optionsschein auf NVIDA liegt, genau wie beim Call auf Microsoft, in Stuttgart ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Gemeinsam mit Meta Platforms (ehemals Facebook) entwickelt NVIDA einen Superrechner zur Künstlichen Intelligenz im Metaverse. Am Dienstag verliert die NVIDIA-Aktie 1,5% auf 202,10 Euro.

Euwax Sentiment Index

Seit dem Morgen pendelt der Euwax Sentiment in einer engen Handelsspanne von 0 bis 25 Punkten. Die vorsichtige Erholung im DAX nach den Kursverlusten der letzten Tage nutzen die Stuttgarter Derivateanleger offenbar zu einem vorsichtigen Einstieg in Long-Investments.

Die Fed will auf die hohe Inflation in den USA reagieren und kräftig an der Zinsschraube drehen. Das sorgt bei den Aktien und auch am Kryptomarkt für viel Schrecken und viele Anleger nehmen Reißaus. Wer besonders unter den steigenden Zinsen leidet, welche Rolle der Ukraine-Konflikt am Ölmarkt spielt und wie die Derivate-Anleger auf die Gemengelage reagieren, verrät Kemal Bagci, BNP Paribas, im Marktgespräch mit Cornelia Frey.

