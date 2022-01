STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Calls auf US-Tech-Werte

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN SF1GTU)

Nach den gestrigen Quartalszahlen von Microsoft kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein auf Microsoft. Der Softwareriese aus Redmond konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 20% auf 51,7 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg sogar um 21% auf 18,8 Milliarden US-Dollar. Daraufhin legt die Microsoft-Aktie 2,6% auf 263,70 Euro zu.

2. Knock-out-Call auf Netflix (WKN KF7885)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf Netflix statt. Der Knock-out-Call auf den Streaming- und Serienproduzenten wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Netflix enttäuschte Anleger zuletzt mit seinen Quartalszahlen und Prognosen. Bis zum Mittag erholt sich die Aktie und steigt um 3,4% auf 337 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA93MS)

Auch in einen Call-Optionsschein auf Apple steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Der Smartphone-Pionier wird morgen Abend nach Börsenschluss in den USA seine Quartalszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld geht es für die Apple-Aktie um 1,6% auf 144,55 Euro nach oben.

Euwax Sentiment Index

Die überwiegende Zeit liegt der Euwax Sentiment zur Wochenmitte sehr deutlich im negativen Bereich. Offenbar misstrauen die Stuttgarter Derivateanleger nach den Kursverlusten zu Wochenbeginn der heutigen Erholung im DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Die US-Notenbank Fed erwägt offenbar bis zu vier Zinserhöhungen in diesem Jahr. Eine Nachricht, die aufhorchen lässt, sind steigende Zinsen doch Gift für den Aktienmarkt. Auf der anderen Seite gibt es auch viele positive Signale, wie gute Bankbilanzen beispielsweise. "Zerrissene Märkte", kommentiert Aktienhändler Roland Hirschmüller von der Baader Bank im Interview, der zudem auf den chinesischen Markt blickt, der für Anleger immer wieder eine Überraschung parat hält.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=iqSPdz_nUwE

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)