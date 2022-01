STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Apple-Call vor Quartalszahlen gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing (WKN MD00TC)

Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Automatic Data Processing steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiter in einen Call-Optionsschein ein. Im vergangenen Quartal konnte der Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9% auf 4,02 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn legte um 7% auf 694 Millionen US-Dollar zu. Am Donnerstag verliert die ADP-Aktie bis dato fast 5% auf 177,20 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA93MS)

Nach Börsenschluss der amerikanischen Märkte wird Apple heute seine Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld steigen die Stuttgarter Anleger in einen Call auf den Smartphonepionier ein. Erwartet wird von Marktteilnehmern ein Gewinn von 1,90 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn je Aktie bei 1,68 US-Dollar. Bis zum Mittag gewinnt die Apple-Aktie 1,4% auf 143,75 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Alibaba (WKN MD15WV)

Auch ein Call-Optionsschein auf den chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba wird an der Euwax sehr rege gehandelt. Unsere Händler erhalten bislang fast ausschließlich Kauforders in dem Call. Bei 101,20 Euro notiert die Alibaba-Aktie am Donnerstag nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Seit dem Handelsstart bei 50 Punkten verliert der Euwax Sentiment kontinuierlich an Wert und notiert zur Mittagszeit bei -25 Punkten. Offenbar schätzen die Stuttgarter Derivateanleger die weitere Kursentwicklung im DAX eher pessimistisch ein, nachdem sich dieser etwas berappelt und die frühen Verluste begrenzt.

Die Fed will auf die hohe Inflation in den USA reagieren und kräftig an der Zinsschraube drehen. Das sorgt bei den Aktien und auch am Kryptomarkt für viel Schrecken und viele Anleger nehmen Reißaus. Wer besonders unter den steigenden Zinsen leidet, welche Rolle der Ukraine-Konflikt am Ölmarkt spielt und wie die Derivate-Anleger auf die Gemengelage reagieren, verrät Kemal Bagci, BNP Paribas, im Marktgespräch mit Cornelia Frey.

