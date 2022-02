STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger steigen nach Kursrutsch bei Delivery Hero ein

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Delivery Hero (WKN CJ48HL)

Nach den massiven Kursverlusten der Delivery Hero-Aktie am Donnerstag verliert diese auch zum Wochenschluss weiter und notiert bei knapp 41 Euro. Die Derivateanleger an der Euwax wittern offenbar ihre Chance für einen Einstieg und kaufen einen Knock-out-Call auf den Essenslieferanten. Delivery Hero erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen operativen Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 1 bis 1,2 Prozent vom Bruttowarenwert.

2. Call-Optionsschein auf Raytheon Technologies (WKN SF6M2S)

Zudem steigen die Stuttgart Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzern Raytheon ein. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern einen Umsatz von knapp 64,4 Milliarden US-Dollar. Unterm Strich stand ein Gewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Die Raytheon-Aktie verliert 1,5% auf 82,90 Euro.

3. Call-Optionsschein auf BASF (WKN MA96FW)

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen in der laufenden Handelswoche sind in einem Call-Optionsschein auf die BASF zu verzeichnen. Zum Wochenschluss wird der Call von den Derivateanlegern an der Euwax überwiegend verkauft. Am Mittag notiert die BASF-Aktie mit 68,40 Euro nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer zeigt sich zum Wochenschluss in einer Handelsspanne von 30 bis ca. -20 Punkten. Als der DAX den Bereich um 15.300 Punkte testete, griffen die Derivateanleger offensichtlich antizyklisch zu und setzten auf einen steigenden DAX.

Und schon wieder nimmt der NFT-Hype in den letzten Wochen gehörig Fahrt auf - überall ist die Rede von der Krypto-Kunst, jeder will plötzlich damit reich werden. Wir nähern uns dem Thema wie immer ganz unaufgeregt und dieses Mal mit dreifacher hochkarätiger Unterstützung von Mirco alias Bitcoin2Go, Thomas dem Sparkojoten und Christian W. Röhl. Zusammen mit Richy diskutieren sie, ob NFTs den Kunstmarkt sowie die Gaming-Branche revolutionieren - und im Sinne des Metaverse ganz neue Möglichkeiten für Investments bieten.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8Vtku8jIjbk

