Optimistisch bei Düngemittelhersteller?

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Total Energies (WKN MA4Y9V)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf das französische Mineralöl- und Energieunternehmen Total Energies steigen die Stuttgarter Derivateanlegern wie bereits gestern weiter ein. Total Energies ist mit seinen 105.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 130 Ländern aktiv. Heute gibt die Total Energies-Aktie knapp 1% auf 47,90 Euro nach.

2. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD171B)

Auf K+S befinden sich gleich zwei Call-Optionsscheine unter den Top 10 der gehandelten verbrieften Derivate in Stuttgart. Der am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Nach den Sanktionen gegen russische und weißrussische Hersteller gehen die Analysten der Baader Bank von steigenden Preisen für Düngemittel aus. Die K+S-Aktie notiert mit 23,10 Euro heute beinahe unverändert, jedoch hat sie im Wochenvergleich fast 14% zugelegt.

3. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MA96NP)

Auch auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Zuletzt ist RWE in den amerikanischen Offshore-Windmarkt eingestiegen. Mit einer Entwicklungskapazität von drei Gigawatt können 1,1 Millionen US-Haushalte mit grünem Strom beliefert werden. Im bisherigen Handelsverlauf verliert die RWE-Aktie über 5% auf 35,60 Euro.

Euwax Sentiment Index

Das Stuttgarter Stimmungsbarometer notiert im bisherigen Handelsverlauf überwiegend im positiven Bereich. Nachdem der DAX die runde Marke von 14.000 Punkten auch heute nicht überwinden kann, greifen die Derivateanleger offenbar weiter antizyklisch zu.

Wieso bezahlen Menschen für Handtaschen, Schmuck oder Uhren mehrere tausend Euro? Oder anders gefragt: Was macht die Marken der Hersteller so wertvoll? Andreas Lipkow von der comdirect nimmt für uns die sogenannten #Luxus-Aktien unter die Lupe und erklärt ihren ?Burggraben?-Vorteil sowie ihre wichtigsten Absatzmärkte und verrät, welche dieser #Aktien in ein gut aufgestelltes Depot gehören.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)