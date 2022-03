STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger setzen auf Gold & Energie

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Barrick Gold (WKN MC47A3)

Ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den kanadischen Goldförderer Barrick Gold kaufen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag. Barrick Gold betreibt in 13 Ländern Gold- und Kupferminen. Im Februar gab der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von einer Milliarde US-Dollar bekannt. In den letzten vier Wochen legte die Barrick Gold-Aktie rund ein Drittel an Wert zu. Heute notiert die Barrick Gold Aktie mit 22,90 Euro nahezu unverändert.

2. Knock-out-Call auf Equinor (WKN MD29U9)

Auch in einen Knock-out-Call auf Equinor, ehemals Statoil, steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Zwischen 20 und 25% der Erdgaslieferungen nach Deutschland stammen von Equinor. Aktuell hält der norwegische Staat 67% der Anteile an dem norwegischen Energieunternehmen. Mit 32,87 Euro erreichte die Equinor-Aktie im gestrigen Handel ein neues All-Time-High. Heute notiert sie bei rund 31,50 Euro.

3. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA8D33)

Zu guter Letzt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf NVIDIA sehr rege gehandelt. Die Derivateanleger steigen in den Call auf den Halbleiterkonzern überwiegend ein. Bis zum Mittag gibt die NVIDIA-Aktie um 0,8% auf 195,10 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start tauchte das Stuttgarter Stimmungsbarometer leicht in den negativen Bereich ab. Während der DAX aktuell um die Marke von 13.000 Punkten kämpft, agieren die Derivateanleger offensichtlich vorsichtig mit Long-Investments.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich.)