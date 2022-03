STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Porsche nimmt Fahrt auf

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding (WKN MA92PT)

In einen Call-Optionsschein auf die Porsche Automobil Holding steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. In einer Telefonkonferenz am vergangenen Freitag verkündete der VW-Finanzchef, trotz der Verwerfungen an den Kapitalmärkten weiterhin an einem Börsengang der Porsche AG festzuhalten. Die Porsche Automobil Holding und Volkswagen AG wollen die Porsche AG gemeinsam an die Börse bringen. Die Aktie der Porsche Automobil Holding legt heute über 5% auf 77,30 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Halliburton (WKN MD2D6L)

Auch in einen Call-Optionsschein auf Halliburton steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Montag ein. Halliburton bietet Dienstleistungen und Produkte für Erdöl- und Energieunternehmen an. Im vergangenen Quartal wies der Konzern bei einem Umsatz von 4,27 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 550 Millionen US-Dollar aus. Zu Wochenbeginn verliert die Halliburton-Aktie knapp 1,5% auf 33,50 Euro.

3. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MA5FY5)

In einem an der Euwax rege gehandelten Call-Optionsschein auf Tesla liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorder vor. Das brandenburgische Landesamt für Umwelt hatte Tesla am 4. März unter zahlreichen Auflagen die Genehmigung des europäischen Produktionsstandortes in der Grünheide erteilt. In der ersten Ausbaustufe will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos des Modell Y bauen. Die Tesla-Aktie notiert mit 729,10 Euro beinahe unverändert.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX seinen Aufwärtstrend im bisherigen Handelsverlauf fortsetzen konnte und auf über 14.000 Punkte kletterte, wechselten die Stuttgarter Derivateanleger das Lager und setzen seither antizyklisch auf einen fallenden DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

?Wir machen jetzt einen Cliffhanger zum Thema Umwelt & Bitcoin?? So beendeten Roman, der Blocktrainer, und Richy ihr letztes Video - und haben ihr Versprechen zum Glück gehalten! Neben der Frage, ob das Mining des Bitcoin den Trend zu mehr nachhaltiger Energie fördert, diskutieren die beiden dieses Mal auch über Quantencomputer als Endgegner des Bitcoin, eine mögliche Erweiterung auf mehr als 21 Millionen BTC und das Schreckgespenst einer Notenbank, die alle Kryptowährungen aufkauft.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=Ik3Ka-Xsd8k

