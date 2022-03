STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Put auf Bayer

Trends im Handel

1. Knock-out-Put auf Bayer (WKN KA7QA4)

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Knock-out-Put auf Bayer zu statt. Der Put wird von den Derivateanlegern gekauft. Die Bayer-Aktie konnte in den letzten Handelstagen ordentlich Kursgewinne verzeichnen und erreichte mit 59,70 Euro ein neues 12-Monats-Hoch.

2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MA5FY5)

In einen Call-Optionsschein auf Tesla steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Gestern weihten Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gemeinsam mit dem Tesla CEO Elon Musk die europäische ?Gigafactory? von Tesla in der brandenburgischen Grünheide ein. In der ersten Ausbaustufe will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos des Modell Y bauen. Am Mittwoch gibt die Tesla-Aktie 0,7% auf 890,50 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R06)

Auf Alphabet steigen die Derivateanleger an der Euwax zur Wochenmitte in einen Call-Optionsschein ein. Zuletzt übernahm Alphabet für 5,4 Milliarden US-Dollar die Cybersecurity Firma Mandiant. Die Alphabet-Aktie notiert mit 2.541 Euro nahezu unverändert.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf durchgängig im positiven Bereich. Die heutigen Kursverluste im DAX sehen die Derivateanleger offensichtlich als Chance für einen Einstieg in den deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf YouTube

Mit dem turbulenten Treiben an den Finanzmärkten ist die Vola nach oben geschossen. Was bedeutet das für Anleger in Derivaten? Welche Wertpapiere profitieren von der Situation und sind nun besonders gefragt? Einschätzungen von Derivate-Experte Kemal Bagci, BNP Paribas, der zudem auf die aktuelle Situation bei DAX & Rohöl blickt und verrät, welche Einzeltitel bei den Anlegern im Fokus stehen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=hlb2zQPV9cc

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)