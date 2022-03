STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger kaufen Chiphersteller-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Shell (WKN HB47AL)

In einen Call-Optionsschein auf Shell steigen die Stuttgarter Derivateanleger zu Wochenbeginn ein. Shell ist der erste Großkunde für den Flüßiggas (LNG) Terminal in Brunsbüttel. Spätestens bis 2026 soll der Terminal in Betrieb genommen werden. Shell verkaufte im vergangenen Geschäftsjahr 64,2 Millionen Tonnen Flüßiggas. Die Shell-Aktie erreichte am Freitag mit 25,40 Euro ein neues Jahreshoch. Heute notiert die Aktie geringfügig darunter.

2. Call-Optionsschein auf ArcelorMittal (WKN VQ90KC)

Auch in einen Call-Optionsschein auf den internationalen Stahlproduzenten ArcelorMittal steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Mit seinen 168.000 Mitarbeitern erzielte ArcelorMittal im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 76,5 Milliarden US-Dollar bei einem EBITDA vom 19,4 Milliarden US-Dollar. Die ArcelorMittal-Aktie notiert mit 30,70 Euro nahezu unverändert.

3. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Wie bereits am letzten Freitag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf K+S ein. Nachdem die Aktie des Düngemittelherstellers am vergangenen Freitag ein Mehrjahreshoch bei 29,90 Euro erreichte, geht es heute über 4% auf 28,75 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX kurz nachdem Handelsstart über die Marke von 14.500 Punkte gesprungen ist, agieren die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch und gehen offensichtlich wieder von nachgebenden Notierungen aus.

