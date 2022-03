STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Call auf US-Krankenversicherer gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf United Health (WKN MD14WP)

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health steigen die Derivateanleger an der Euwax weiterhin ein. United Health hat die Übernahme der LHC Group für 5,4 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die LCH Group bietet mit seinen 30.000 Mitarbeitern häusliche Pflegedienstleistungen in den USA an. Die Aktie von United Health legt 1,5% auf 471 Euro zu.

2. Call-Optionsschein auf Shell (WKN HB47AL)

In einen Call-Optionsschein auf Shell steigen die Stuttgarter Derivateanleger wie zum Wochenbeginn ein. Das Energieunternehmen ist der erste Großkunde für den Flüßiggas (LNG) Terminal in Brunsbüttel. Spätestens bis 2026 soll der Flüßiggas-Terminal in Betrieb genommen werden. Die Shell-Aktie verliert heute 0,5% auf 24,70 Euro.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf Alibaba (WKN MF1GED)

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Faktor-3X-Long-Zertifikat auf den Ticketvermarkter und Live-Entertainment-Anbieter CTS Eventim statt. Das Long-Zertifikat wird von den Anlegern gekauft. Die CTS-Eventim-Aktie legt 1,3% auf 61,90 Euro zu.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert im bisherigen Handelsverlauf überwiegend im positiven Bereich. Die leichten Kursverluste im DAX sehen die Derivateanleger offensichtlich als Chance für einen Einstieg in den deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf YouTube

Value-Aktien hui, Growth-Aktien pfui? Findet an den Märkten aktuell tatsächlich ein Sinneswandel statt und wenn ja, was würde das für Anleger bedeuten? Depot umschichten, Sparpläne auflösen? Einschätzungen von "Mr. ETF" Gerd Kommer. Der Geschäftsführer von zwei Vermögensverwaltungen gibt zudem Tipps wie Anleger gut durch turbulente Börsenzeiten kommen und verrät, wie er selbst sein Geld anlegt.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=h4tpu0CmGf0

