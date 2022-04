STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen in K+S-Call

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Auf den Düngemittelproduzenten K+S werden einige Call-Optionsscheine und Knock-out-Calls sehr rege gehandelt. Der in Stuttgart am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird von den Derivateanlegern verkauft, sie nehmen offensichtlich die aufgelaufenen Kursgewinne mit. Die Analysten von JP Morgan stuften K+S von ?Underweight? auf ?Overweight? herauf und erhöhten das Kursziel von 12,50 Euro auf 44,50 Euro. Daraufhin legt die K+S-Aktie über 8% auf 32,50 Euro zu. Zuletzt notierte die Aktie im Jahr 2015 auf diesem Niveau.

2. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R06)

Wie bereits am Donnerstag steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf Alphabet ein. Die Google-Muttergesellschaft wird am 27. April ihre Quartalszahlen vorlegen. Im Juli wird darüber hinaus der angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 1:20 durchgeführt. Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs legt die Alphabet-Aktie um 0,8% auf 2.517 Euro zu.

3. Knock-out-Call auf Orsted (WKN MC7TK6)

Vor dem Wochenende steigen die Stuttgarter Derivateanleger auch in einen Knock-out-Call auf Orsted, den Weltmarktführer von Offshore-Windenergie, ein. Heute findet die Hauptversammlung von Orsted statt. Bis zum Mittag gibt die Aktie 3% auf 114,30 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX mit Kursgewinnen in den letzten Handelstag der Woche startete, agieren die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch und gehen wieder von nachgebenden Notierungen aus. Mehr als die knapp 14.300 Punkte trauen sie dem deutschen Leitindex vor dem Wochenende offenbar nicht mehr zu.

