1. Faktor-Long-Zertifikat auf Rheinmetall (WKN MD3EEC)

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Rheinmetall steigen die Anleger in Stuttgart heute ein. ARTEC, ein Joint-Venture von Rheinmetall und Krauss-Maffei-Wegmann, gab gestern einen Auftrag der britischen Armee zur Lieferung von 100 Radpanzern bekannt. Nach den gestrigen Kursgewinnen legt die Rheinmetall-Aktie auch heute zu und notiert mit 209,30 Euro in der Nähe ihres All-Time-Highs.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Mowi (WKN MF6BUJ)

Ebenfalls steigen die Derivateanleger in ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf das norwegische Fischereiunternehmen Mowi ein. Mowi ist der weltweit größte Produzent von Zuchtlachs. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte der Konzern bei einem EBIT von 602,2 Millionen Euro einen Umsatz von über 4,2 Milliarden Euro. Heute notiert die Mowi-Aktie knapp 2% schwächer bei 25,70 Euro, nachdem sie gestern mit 26,89 Euro ein neues All-Time-High erreichte.

3. Call-Optionsschein auf AMD (WKN VQ96QN)

Ein Call-Optionsschein auf den Chiphersteller AMD wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Am 3. Mai wird AMD seine Quartalszahlen vorlegen. Die AMD-Aktie notiert heute mit 89,60 Euro unverändert. In den letzten fünf Handelstagen ging es jedoch über 10% bergab.

Nachdem der DAX heute Vormittag unter die Marke von 14.000 Punkte fiel, griffen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich antizyklisch zu. Als der DAX die runde Marke im Handelsverlauf wieder zurückerobern konnte, änderte sich auch wieder die Stimmung der Derivateanleger.

Lockdowns in Millionenstädten wie Shanghai, eine schwächelnde Wirtschaft und der Regulierungswahn im Tech-Sektor - in China läuft es aktuell nicht rund. Wieviel Vorsicht ist geboten? Einschätzungen von Kemal Bagci von der BNP Paribas, der zudem auf den überraschenden Einstieg von Elon Musk bei Twitter blickt und verrät welche Themen die Derivate-Anleger zudem beschäftigen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TWNayK-4YFY

