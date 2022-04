STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger setzen auf Goldförderer & Luxusgüterhersteller

Trends im Handel

1. Faktor-Long-Zertifikat auf LVMH (WKN MA4XQS)

Heute kaufen die Stuttgarter Anleger ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den französischen Luxusgüterkonzern LVMH. Dieser gab gestern seine Umsatzzahlen für das erste Quartal bekannt. Während der Umsatz um 29% auf 18 Milliarden Euro stieg, legte der Bereich Mode- und Lederwaren mit einem Umsatzanstieg von 35% besonders stark zu. Nach den gestrigen Kursgewinnen verliert die LVMH-Aktie heute rund 2,7% auf 624 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Barrick Gold (WKN MD1SN9)

In einen Call-Optionsschein auf Barrick Gold steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Mittwoch ein. Der kanadische Goldförderer betreibt in 13 Ländern Gold- und Kupferminen. Morgen wird Barrick Gold schließlich seine vorläufigen Produktionszahlen sowie Angaben zum Umsatz und den angefallenen Kosten für das erste Quartal 2022 veröffentlichen. Im Vorfeld legt die Barrick Gold-Aktie knapp 1% auf 23,80 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf K+S (WKN MD229F)

Auf den Kali- und Salzproduzenten K+S verkaufen die Derivateanleger zur Wochenmitte einen Call-Optionsschein. In der vergangenen Woche stuften die Analysten von JPMorgan die Aktie von ?Underweight? auf ?Overweight? herauf und erhöhten gleichzeitig das Kursziel von 12,50 Euro auf 44,50 Euro. Am Vormittag erreichte die K+S-Aktie mit 34,04 Euro ein neues Mehrjahreshoch.

Euwax Sentiment Index

Nach einem negativen Start drehte das Stuttgarter Stimmungsbarometer am Mittwoch in den positiven Bereich, während der DAX bis in den Bereich von 14.000 Punkten fiel. Im weiteren Handelsverlauf pendelt der Euwax Sentiment seither im neutralen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger sind sich aktuell offenbar uneins über die weitere Tagesentwicklung im DAX.

Börse Stuttgart auf YouTube

Lockdowns in Millionenstädten wie Shanghai, eine schwächelnde Wirtschaft und der Regulierungswahn im Tech-Sektor - in China läuft es aktuell nicht rund. Wieviel Vorsicht ist geboten? Einschätzungen von Kemal Bagci von der BNP Paribas, der zudem auf den überraschenden Einstieg von Elon Musk bei Twitter blickt und verrät welche Themen die Derivate-Anleger zudem beschäftigen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TWNayK-4YFY

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)