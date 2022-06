STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Ölwerte gesucht

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Occidental Petroleum (WKN UK0QM3)

Wie bereits am vergangenen Freitag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Öl- und Erdgasförderer Occidental Petroleum ein. Im ersten Quartal 2022 konnte Occidental seinen Umsatz von knapp 5,5 Milliarden US-Dollar auf über 8,5 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Der Nettogewinn belief sich auf über 4,6 Milliarden US-Dollar. Die Beteiligungsgesellschaft von Warten Buffet, Berkshire Hathaway, hält über 143,1 Millionen Aktien von Occidental. Die Aktie des Ölförderers gibt heute Vormittag 1,4% auf 59,16 Euro nach.

2. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QX7)

In einen Call-Optionsschein auf den größten europäischen Ölförderer Shell steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt ebenfalls ein. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat aufgrund der weiterhin hohen Spritpreise ein schärferes Kartellrecht gegenüber den Mineralölkonzernen angekündigt. Die Shell-Aktie gibt in einem schlechten Marktumfeld beinahe 3% auf 26,80 Euro nach.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E2)

Weiterhin kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom. Nachdem die T-Aktie noch vor wenigen Handelstagen mit 19,30 Euro ihren höchsten Kursstand seit 2021 erreichte, geht auch die aktuelle Kurskorrektur nicht spurlos an der Aktie vorbei. Die T-Aktie notiert knapp 1,5% tiefer bei 17,90 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment notiert heute Vormittag durchgängig mit einer Handelsspanne von 0 bis 35 Punkten im positiven Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger lassen sich anscheinend nicht von der schlechten Stimmung an den Aktienmärkten anstecken und steigen antizyklisch in den Markt ein.

Börse Stuttgart auf YouTube

Lars Erichsen, auch bekannt als Tradermacher, erklärt Ihnen heute ganz anschaulich die Grundlagen der Chartanalyse - diese kann neben Fundamentaldaten nämlich jede Menge Erkenntnisse liefern. Folgende Fragen stehen auf der Agenda: Wieso sind Trendlinien in Aktien-Charts so wichtig? Wie erkennt man, wo diese verlaufen? Und was leitet man daraus für seine Anlage in Aktien, Bitcoin & Co. ab?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YYmoOgb_lYQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)