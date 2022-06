GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX reduziert Verluste -- Bundesregierung ruft Alarmstufe des Notfallplans Gas aus -- Siemens entwickelt Pyrolyse-Anlagen weiter -- E.ON, Rheinmetall, Tesla, Novartis im Fokus

GSK verspricht hohe Summe für Bekämpftung von Infektionskrankheiten in armen Ländern. Bau von erster BioNTech-Produktionsstätte in Afrika angelaufen. Gekürzte Gaslieferungen laut Russland nicht politisch motiviert. Nucera-Aktie soll offenbar im Herbst an der Börse gelistet werden. Lufthansa Technik erwartet weitere Umrüstungsaufträge.