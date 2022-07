STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anleger bei Apple mit richtigem Riecher

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Apple (WKN MA55SL)

Am Tag nach den Quartalszahlen bei Apple steht der Wert auch in Stuttgart im Fokus der Derivateanleger. Diese hatten sich bereits vor den Zahlen optimistisch auf die Aktie positioniert und einen Knock-out-Call ins Depot genommen. Der wird am Freitag mehrheitlich verkauft, Anleger nehmen also Gewinne mit. Der Knock-out-Call war in dieser Woche auch eine Empfehlung eines größeren Börsenmediums. Apple musste zwar einen Gewinnrückgang von elf Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar (19,1 Milliarden Euro) hinnehmen, an der Wallstreet rechnete man allerdings mit einem stärkeren Rückgang. Apple konnte nachbörslich zulegen.

2. Knock-out-Call auf Silber (WKN UK41L8)

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Knock-out-Call auf Silber, der von den Anlegern gekauft wird. Silber und auch Gold konnten sich in den vergangenen Tagen von ihren Jahrestiefs lösen. Zuvor hatte der starke Dollar belastet. Diese Tendenz kehrte sich mit der US-Notenbanksitzung am Mittwoch etwas um. Der etwas schwächere Dollar stützt damit den Silberpreis. Derivateanleger in Stuttgart setzen auf ein Comeback.

3. Call-Optionsschein auf Boeing (WKN UK4Z62)

Weiterhin stark gehandelt wird in Stuttgart auch ein Call-Optionsschein auf Boeing. Derivateanleger setzen seit einigen Wochen auf ein Comeback des Flugzeugbauers. Auf Sicht von vier Wochen konnte die Aktie um 20 Prozent an Wert zulegen. In dieser Woche hatte Boeing Quartalszahlen vorgelegt, die eher schwach ausfielen. Allerdings hat die Aktie mit ihrer deutlichen Abwärtsbewegung in diesem Jahr diese Entwicklung bereits teilweise eingepreist.

Euwax Sentiment Index

Zum Wochenende nutzt der DAX den Rückenwind aus den USA und steigt über 13.400 Punkte. Am Abend hatten sowohl Apple als auch Amazon mit ihren Quartalsergebnissen überzeugt. Die Furcht vor schlechten Zahlen war groß, weshalb die Erleichterungsrallye deutlich ausfiel, insbesondere bei Amazon. In Stuttgart nutzt man die Rallye zur Absicherung beziehungsweise Gewinnmitnahmen. Der Euwax Sentiment fällt am Mittag deutlich in den negativen Bereich, was für eine stärkere Skepsis der Derivateanleger spricht.

Hinter uns liegt ein turbulentes 1. Halbjahr und die meisten Aktien wurden mit den steigenden Zinsen sowie Inflations- und Rezessionssorgen ordentlich durchgeschüttelt. Warum bei US-Aktien noch Vorsicht geboten ist, China Aktien hingegen eine Blick wert sind, verrät Dr. Thorsten Proettel, W&W Asset Management im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=dfgEW38bCRY

