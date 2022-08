STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Verkäufe in Calls auf Adidas

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN HB74XG)

Ein Call-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Post wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Am Freitag legt der Logistikanbieter seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 vor. Für das zweite Quartal erwarten die Analysten einen Umsatz von knapp 21,8 Milliarden Euro bei einem EBIT von zwei Milliarden Euro. Die Aktie der Deutschen Post verliert 0,7% auf 38,90 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Adidas (WKN HB7T0Q)

Ebenfalls verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf Adidas. Der Sportartikelanbieter senkte in der letzten Handelswoche seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 1,3 Milliarden Euro, zuvor war Adidas von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro ausgegangen. Als Hauptgrund nannte Adidas die fortwährenden Covid-19 Beschränkungen in China, die den Umsatz in der Region fallen lässt. Die Adidas-Aktie verliert heute mit 2,4% auf 166,95 Euro stärker als der DAX.

3. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN UK49AH)

Dagegen kaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein auf Alphabet. Der US-Konzern konnte im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 13% auf rund 69,7 Milliarden US-Dollar steigern. Der operative Gewinn stieg geringfügig auf knapp 19,5 Milliarden US-Dollar. Die Alphabet-Aktie gibt 1% auf 111,70 Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Nach einem positiven Start ist der Euwax Sentiment im Handelsverlauf in den negativen Bereich eingetaucht. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen offenbar von einem weiter fallenden DAX aus, nachdem er zu Handelsbeginn unter die 13.400 Punkte-Marke gefallen ist.

