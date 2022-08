STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Calls auf Shell und RWE gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN MD1UYB)

Nachdem gestern der Call-Optionsschein auf RWE von den Anlegern gekauft wurde, liegt heute ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders an der Euwax vor. Laut einem Medienbericht lässt das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck die Einführung einer Übergewinnsteuer aus erzeugtem Strom aus Braunkohle und Erneuerbaren Energien prüfen. Die RWE-Aktie gibt beinahe 3% auf 38,80 Euro ab.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf Cameco (WKN MA9Q41)

In ein Faktor-3X-Long Zertifikat auf den kanadischen Uranproduzenten Cameco steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Elon Musk twitterte gestern, dass die Länder die Stromerzeugung mittels Kernkraftenergie erhöhen sollten. Die Aktie von Cameco profitiert offenbar von dem Tweet und legt seit gestern um über 10% zu.

3. Call-Optionsschein auf Shell (WKN MD4QXA)

Weiterhin steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Shell ein. Die CEO’s von Shell und Total sehen durch die Unterbrechungen bei den russischen Gaslieferungen nach Europa auch in den nächsten Jahren im Winter einen Erdgasmangel in Europa. Im vergangenen Quartal erzielte Shell ein bereinigtes EBITDA von 23,2 Milliarden Euro. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Tage geht es für die Shell-Aktie heute 1,7% auf 27,32 Euro abwärts.

Euwax Sentiment Index

Als der DAX sich nach 9 Uhr aufmachte, über die 13.100 Punkte-Marke zu klettern, rutschte der Euwax Sentiment sehr deutlich in den negativen Bereich ab. Die Stuttgarter Derivateanleger erwarten offenbar wieder fallende Notierungen im deutschen Leitindex.

Börse Stuttgart auf Youtube:

Aktien kleinerer und mittelgroßer Firmen haben in den letzten Monaten mehr verloren als viele Großkonzerne. Woran das liegt und warum SDAX und MDAX auf Sicht von 20 Jahren hingegen die Nase vorne hatten, verrät Marktexperte Andreas Lipkow von der comdirect im Interview. Welche Branchen mehr als einen Blick wert sind und wie die Anleger der comdirect in Nebenwerte investieren - hier seine Einschätzungen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=mM2B9dAbo-w

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)