1. Call-Optionsschein auf Adobe (WKN MD5CQT)

Zum Wochenauftakt steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Adobe ein. Der amerikanische Softwarekonzern wird am 15. September seine Quartalszahlen vorlegen. Im vorletzten Quartal erzielte Adobe bei einem Umsatz von 4,39 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 1,18 Milliarden US-Dollar. Die Adobe-Aktie gibt über 3% auf 370,80 Euro nach.

2. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD (WKN MF7UB9)

Ein Faktor-4X-Long Zertifikat auf den chinesischen E-Autobauer BYD wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Im August konnte BYD trotz Stromausfällen und COVID-Einschränkungen über 174.000 Fahrzeuge ausliefern. Zum Jahresende möchte BYD die Auslieferungen auf 280.000 Fahrzeuge steigern. Die BYD-Aktie verliert heute 1,3% auf 27,10 Euro.

3. Call-Optionsschein auf K+S (WKN UH6T0D)

Die Derivateanleger kaufen einen Call-Optionsschein auf die Kassler K+S. Seit einigen Handelstagen notiert die Aktie des Düngemittelherstellers in einer recht engen Handelsspanne von rund 22 bis 23 Euro. Zur Mittagszeit legt die Aktie um 0,6% auf 22,32 Euro zu.

Der Euwax Sentiment bewegt sich am Vormittag in einer Handelsspanne von 40 bis -20 Punkten. Als der DAX die Marke von 12.700 Punkten überwinden konnte, drehte der Euwax Sentiment in den negativen Bereich ab. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen offenbar von einer weiteren Konsolidierung aus.

