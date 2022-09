STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Derivateanleger kaufen Lufthansa-Call

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Deutsche Lufthansa (WKN SN8C7A)

Bei den Knock-outs steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Knock-out-Call auf die Deutsche Lufthansa ein. Der Milliardär, Klaus-Michal Kühne plant über seine Kühne Holding AG, die gegenwärtige Beteilung an der Lufthansa von 15,01% weiter aufzustocken. Die DZ-Bank hat die Lufthansa in ihre „Equity Ideas“ Liste aufgenommen. Die Bank sieht den fairen Wert der Aktie bei 9 Euro. Die Aktie der Deutschen Lufthansa legt 2% auf 6,24 Euro zu

2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E6)

Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom wird von den Derivateanlegern an der Euwax zum Wochenabschluss gekauft. Die Telekom-Tochter, T-Mobile plant eigene Aktien im Volumen von bis zu 14 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen. Die Telekom-Aktie legt in einem freundlichen Börsenumfeld 2,6% auf 19,24 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf Kraft Heinz (WKN MD2USR)

Ebenfalls kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf den Lebensmittelkonzern Kraft Heinz. Der Konzern bestätigte am Mittwoch seine Einschätzung, im Gesamtjahr eine hohes einstelliges Nettoumsatzwachstum und ein bereinigtes EBITDA zwischen 5,8 und 6,0 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Für die Aktie geht es heute dagegen 2,1% auf 36,12 Euro bergab.

Euwax Sentiment Index

Nachdem der DAX am Vormittag die Marke von 13.000 Punkten überschreiten konnte, setzen die Stuttgarter Derivateanleger offensichtlich wieder auf nachgebende Notierungen im deutschen Leitindex. Der Euwax Sentiment notiert mit Spitzenwerten von bis zu -60 Punkten deutlich im negativen Bereich.

Börse Stuttgart auf Youtube:

eiter geht's mit Runde 2 der Tech-Aktien. Tobias Kramer und Richy analysieren die Unternehmen, gehen tiefer auf Quartalszahlen und Unternehmensbereiche ein. Außerdem philosophieren die zwei über die Zukunft der Unternehmen und in welchen Bereichen sie hier Potenzial für Wachstum sehen. Aber in welches der 3 vorgestellten Unternehmen würden Sie investieren?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=b1A0gGcUVDM

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)