Nasdaq 100-Call mit den häufigsten Trades

Trends im Handel

1. Knock-out-Call auf Aurubis (WKN CL9WA2)

In einen Knock-out-Call auf den Kupfer- und Metallkonzern Aurubis steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/2022 konnte Aurubis den Umsatz um 17% auf 14,277 Milliarden Euro steigern. Das EBITDA legte sogar um 43% auf 594 Millionen Euro zu. Der Anteil der Energiekosten ist von 12% auf 17% der Gesamtkosten gestiegen. Die Aurubis-Aktie gibt heute 2% auf 54,94 Euro nach.

2. Knock-out-Call auf Nasdaq 100 (WKN MD6JQC)

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Knock-out-Call auf den Nasdaq 100 statt. In dem Call liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. Mit einem Basispreis und einer Knock-out-Barriere von 11.715 Punkten ist der Knock-out-Call - bei einer aktuellen Indikation für den Nasdaq 100 von 11.930 Punkten - nicht weit von einem möglichen Knock-out entfernt.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E6)

Wie bereits am Vortag steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin in den Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. Der Basispreis von 19,75 Euro liegt geringfügig über dem zuletzt erreichten Mehrjahreshoch der Deutschen Telekom bei 19,62 Euro. Nach einem positiven Start notiert die T-Aktie um 0,8% niedriger bei 18,87 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment bewegt sich die überwiegende Zeit im positiven Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen anscheinend von einer Erholung im DAX aus, nachdem sie gestern eher neutral gestimmt waren.

