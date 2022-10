STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euro-Dollar und Telekom - Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

Trends im Handel

1. Knock-out Call auf Encavis (WKN MD27M5)

Derivateanleger kaufen am Freitag einen Knock-out Call auf Encavis (WKN MD27M5) und wollen an der jüngsten Erholung des Betreibers von Wind- und Solarparks teilhaben. Die Aktie hatte in den vergangenen Wochen zuvor deutlich verloren, aber zuletzt einen Kursboden ausgebildet. Dem Unternehmen helfen die aktuell hohen Strompreise, wovon auch der Strom aus Erneuerbaren Energien profitiert.

2. Knock-Out Put auf Euro-Dollar (WKN UK6DMU)

Anleger an der Derivatebörse in Stuttgart nehmen Gewinne im Euro-Dollar-Put (WKN UK6DMU) mit, der dort mehrheitlich verkauft wird. Die Gegenbewegung im Euro-Dollar-Wechselkurs nach robusten US-Verbraucherpreisdaten fiel heftig aus, was Anleger zu diesen Gewinnmitnahmen im Put veranlasst haben dürfte. Das Papier hatte vom Trend in den vergangenen Monaten zu einem stärkeren Dollar beziehungsweise schwächeren Euro mittelfristig profitiert.

3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA96E6)

Die Telekom ist in diesem Jahr mit einem Plus von rund 8% eine der stärksten DAX-Aktien 2022. Zuletzt profitierte die Aktie von positiven Analystenkommentaren. Trotz der positiven Performance in diesem Jahr tendierte der Titel in den vergangenen Wochen seitwärts. Stuttgarter Derivateanleger nehmen Gewinne im Call (WKN MA96E6) mit, welcher heute mehrheitlich verkauft wird.

Euwax Sentiment Index

Die nachbörsliche Erholung im DAX hat sich heute früh fortgesetzt und in der Spitze kletterte der Leitindex auf fast 12.600 Punkte. Der darauffolgende Abschwung ließ das Sentiment an der Euwax wieder steigen; teilweise deutlich in den positiven Bereich. Zur Mittagszeit drehte sich das Blatt mit einer erneuten DAX-Erholung, was Anleger veranlasste, Absicherungen einzuziehen und das Sentiment in den negativen Bereich drückte. Derivateanleger positionierten sich damit „Short“.

