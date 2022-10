STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Netflix weiter gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN SQ0C6K)

Die Erholung der US-Techs geht weiter. Am Abend berichten in den USA Microsoft und Alphabet nachbörslich, am Donnerstag folgen Apple und Amazon. Netflix hat in der Vorwoche überzeugt und arbeitet nun weiter an seiner Erholung. Derivateanleger setzen weiterhin auf den Streaming-Riesen und kaufen einen Call-Optionsschein.

2. Knock-out-Call auf Illumina (WKN KG8HPE)

Stark nachgefragt wird am Dienstag ein Knock-out-Call auf Illumina. Das US-Unternehmen ist einer der Marktführer im Bereich DNA und Genomsequenzierung. Mit den Methoden des US-Unternehmens können in der Zukunft möglicherweise schwere Krankheiten geheilt werden. Die Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich korrigiert und steht im Fokus deutscher Börsenmedien. Die Stuttgarter Anleger kaufen den Knock-out-Call.

3. Call-Optionsschein auf ASML (WKN SQ0G6J)

Chip-Aktien hatten in diesem Jahr einen schweren Stand. Auch der niederländische Hersteller von Maschinen für die Halbleiterindustrie ASML musste in diesem Jahr deutliche Verluste verbuchen. Die Quartalszahlen des Unternehmens fielen jedoch in der vergangenen Woche besser aus als befürchtet. Die Aktie notiert trotz erster Erholung noch 33% im Minus. Anleger setzen auf ein Comeback und kaufen den Call-Optionsschein.

Euwax Sentiment Index

Nach einem schwachen ifo dominieren beim DAX am Dienstag Gewinnmitnahmen. Der Index fällt auf rund 12.800 Punkte und hat damit seit dem Monatshoch vergangenen Montag rund 200 Zähler abgegeben. Das Sentiment an der EUWAX notiert am Mittag stark im positiven Bereich.

