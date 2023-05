STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - EUWAX Trends: AMD - Tech-Aktien bleiben gefragt

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf AMD (WKN KH18N9)

Zu Zeiten der Corona-Krise boomte der Homeoffice-Trend und damit auch die Nachfrage nach Desktops und Laptops. Doch diese Zeit ist vorbei - und Chipkonzerne wie AMD spüren das deutlich. Dennoch hat sich die Aktie von den jüngsten, schwachen Quartalszahlen erholt und liegt seit Jahresbeginn mit einem Kurszuwachs von 50% satt im Gewinn. Der Call-Optionsschein wird heute in Stuttagrt tendenziell gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Gold (WKN MD99LP)

Der Goldpreis legte seit Jahresbeginn eine Kursrally aufs Parkett und stieg seitdem um knapp 10%. In den letzten Handelstagen stagnierte der Preis des Edelmetalls, konnte aber die psychologisch wichtige Marke von 2.000 Dollar halten. Gestützt wird die Feinunze von der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed. Stuttgarter Derivateanleger steigen in den Gold-Call ein.

3. Faktor-Long-Optionsschein auf Embracer (WKN MB2CP4)

Einen Tag vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen war der Faktor-Long-Optionsschein auf Embracer das am stärksten gehandelte Knock-out-Papier in Stuttgart. Anleger halten sich vor den Zahlen zurück und verkaufen tendenziell den Faktor-Long-Optionsschein. Analysten erwarten beim schwedischen Medienkonzern einen deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung und auch beim Kursziel zeigen sich die Analysten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt etwa 40% höher als der aktuelle Aktienkurs. Die Aktie befindet sich in einem Abwärtstrend und hat seit einem Jahr rund 30% an Wert verloren.

Euwax Sentiment Index

Nach dem wochenlangen Seitwärtstrend im DAX bleiben Derivateanleger in Stuttgart zurückhaltend. Auch heute zeigt der deutsche Leitindex kaum Kursbewegungen und notiert mit einem Plus von 0,1% kaum verändert. Der Euwax Sentiment steht gegen Mittag bei rund -38 Punkten, Anleger scheuen weiterhin das ganz große Risiko.

