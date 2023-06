STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Capped-Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MB4P23)

Der Schuldenstreit in den USA ist weitestgehend beigelegt, ein Shutdown konnte vermieden werden. US-Aktien profitieren leicht, die entsprechenden Indizes steigen auf neue Jahreshochs. Amazon konnte in diesem Jahr schon 45% Kursgewinn einstreichen. Die Experten von Goldman Sachs sehen Amazon als einen Top-Profiteur der künstlichen Intelligenz. Die Investmentbank räumt der Aktie ein Potential von rund 35% ein. In Stuttgart teilt man diese Ansicht. Derivateanleger steigen in einen Capped-Call auf Amazon ein.

2. Capped-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB5DP5)

Ein Capped-Call auf Microsoft stand in dieser Woche in Stuttgart hoch im Kurs und wird auch am Freitag gekauft. Microsoft könnte schon bald das Rekordhoch in Angriff nehmen. Das liegt bei 349,67 USD und stammt aus dem November 2021. Microsoft gehört zu den größten Profiteuren des KI-Trends. Der Tech-Gigant hält Anteile an ChatGPT, was mit künstlicher Intelligenz weltweit große Aufmerksamkeit erlangte.

3. Knock-out-Call auf Commerzbank (WKN KH49TT)

Verkauft wird am Freitag ein Knock-Out-Call auf die Commerzbank. Die zweitgrößte Bank im DAX hat am Mittwoch ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann wurde nach der Hauptversammlung am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt. Aktionäre sehen die Bank auf einem guten Kurs. Der Gewinn war mit 1,4 Milliarden im vergangenen Jahr so hoch wie seit 2007 nicht mehr.

Euwax Sentiment Index

Die pessimistische Grundhaltung im Sentiment hat sich bislang nicht bewahrheitet. Der DAX steigt wieder über 16.000 Punkten und kann wirtschaftliche Sorgen vorerst abschütteln. In Stuttgart wird dieser Anstieg tendenziell verkauft. Das Sentiment liegt mit Minus 50 am Mittag stärker im negativen Bereich. Derivateanleger sichern sich also ab und kaufen verstärkt Short-Hebelprodukte.

Börse Stuttgart auf Youtube

Rückkehr der Schwellenländer - China sei Dank?

Emerging Markets haben in den vergangenen Jahren die Anleger enttäuscht. Blieb die Wertentwicklung doch hinter den Industriestaaten zurück. Doch das könnte sich jetzt ändern. So setzen u.a. die Experten des Vermögensverwalters Franklin Templeton auf ein Comeback. Welche Rolle China dabei spielt, wo Chancen, aber auch Risiken lauern, erklärt Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect und verrät zugleich, wie die Kunden der comdirect in Emerging Markets investieren.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=dvyqp7smk48

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)