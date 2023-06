Werte in diesem Artikel

1.Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MD7L5M)

Aktionäre des E-Autobauers Tesla freuen sich über einen Wertzuwachs von über 100% seit Jahresbeginn. Auch heute steht ein Plus von 1,6% mit 245 US-Dollar auf der Kurstafel. Analysten von Goldman Sachs stufen die Tesla-Aktie nach den Kurszuwächsen von buy auf neutral herunter und passen das Kursziel von bisher 185 US-Dollar auf 248 US-Dollar an. Stuttgarter Derivateanleger sind weiterhin optimistisch und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Tesla ein.

2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN MB4XKJ)

Rheinmetall steht weiter im Fokus der Anleger. Der deutsche Rüstungskonzern erhält einen Auftrag über die Lieferung von Leopard-2A4 Kampfpanzern an die Ukraine. Auftraggeber sind Dänemark und die Niederlande. Der Auftrag soll ein Volumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich haben. Die Auslieferung soll ab 2024 erfolgen. Die Rheinmetall-Aktie verliert heute 0,8% auf 242,70 Euro. An der Euwax wird ein Call-Optionsschein auf Rheinmetall mehrheitlich verkauft.

3. Knock-out-Call auf SolarEdge (WKN MB3E0A)

Die Aktie des israelischen Photovoltaik-Unternehmens SolarEdge musste in den letzten Wochen einen Kursrückgang um 15% verkraften. In den letzten Tagen scheint sich der Aktienkurs zu stabilisieren. Heute kostet ein Anteilsschein von SolarEdge 249,56 US-Dollar, dies bedeutet ein Plus von 0,8%. Ein Knock-out-Call auf SolarEdge wird von Anlegern heute rege gehandelt.

Zu Handelsbeginn wagte der DAX heute einen kleinen Erholungsversuch und ging mit 15.895 Punkten in den Tag. Der Optimismus hielt nicht lange, zügig ging es zurück auf 15.800 Punkte. Um diese Marke pendelt der deutsche Leitindex am Mittag, das entspricht einem Minus von 0,1%. Die Stimmung unter den Anlegern scheint dennoch gut zu sein, der Euwax Sentiment notiert bei +35 Punkten.

DAX - werden die Notenbanken zum Party-Crasher?

Nach dem neuen Rekordhoch gibt der DAX zwar eine Punkte wieder ab, von einer Korrektur ist aber weiter nicht zu sehen. Woher die gute Laune kommt, warum die Notenbanken die Börsenparty beenden könnten, und wo noch immer attraktive Bewertungen vorliegen, verrät Derivate-Experte Kemal Bagci von der BNP Paribas im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=15KPKGdU_FU

