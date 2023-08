Werte in diesem Artikel

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MB5DP3)

Microsoft arbeitet bereits seit mehr als einem Jahr an der Übernahme des Videospiel-Herstellers Activision Blizzard. Die letzte Hürde stellt nun die britische Wettbewerbsbehörde CMA dar. Diese befürchtet, dass Microsoft die Spiele nur noch auf der Xbox-Konsole sowie eigenen Cloud-Diensten anbietet. Die Bedenken sollen nun durch das Angebot, die Cloud-Gaming-Rechte für die nächsten 15 Jahre an Ubisoft zu verkaufen, ausgeräumt werden. Die CMA möchte bis zum 18. Oktober über den Deal entscheiden. Die Microsoft-Aktie klettert um 0,47 % auf 323,39 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf den Software-Konzern wird von den Anlegern gekauft.

2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MB4ZX4)

Nach den guten Vorgaben aus den USA, gehören Tech-Aktien heute zu den Gewinnern. So steht unter anderem die SAP-Aktie weiterhin im Fokus der Derivateanleger. Zudem empfiehlt das Bankhaus Metzler die Aktie des Software-Konzerns zum Kauf und gibt ein Kursziel von 148 Euro aus. Dies würde ein neues Rekordhoch bedeuten. Aktuell notiert die SAP-Aktie bei 127,88 Euro und damit über 2 % höher als am Vortag. An der Euwax ist ein Discount-Call-Optionsschein auf die Walldorfer gefragt.

3. Knock-out-Put auf DAX (WKN MA9L64)

Gute Vorgaben aus den USA stützen heute den DAX, nachdem der gestrige Wochenauftakt eher mau ausfiel. Der deutsche Leitindex klettert um über 1 % deutlich über die 15.700 Punkte-Marke. Anleger handeln vor allem Knock-out-Puts auf den DAX rege. An der Spitze der häufigsten Trades steht ebenfalls ein Put auf das deutsche Aktienbarometer.

Euwax Sentiment Index

Der DAX schafft es zu Handelsbeginn im Sog der US-Börsen, die am gestrigen Tag wieder anzogen, deutlich über die 15.700 Punkte. Am Mittag notiert der Leitindex bei 15.766 Punkten und somit 1,04 % höher als am Vortag. Für das Stimmungsbarometer Euwax Sentiment stehen aktuell -15 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Warum der @beamteninvestor auf hohe Dividende setzt

Wie würde eigentlich ein Angestellter des deutschen Staates investieren? Alle die sich das fragen haben heute die Gelegenheit in das Depot von Ben Offenberger zu spicken. Der Beamteninvestor ist heute bei Richy zu Gast und erläutert seine Strategie beim Geld anlegen. Warum Dividende für Ben ein wichtiges Thema ist, weshalb Wohlfühlen beim Investieren für ihn wichtig ist und welche faszinierenden Einzelaktien er mitgebracht hat erfahrt ihr hier im Video.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=JaNRsFIh1v0

