1. Discount-Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN ME1UH8)

Der Software-Riese Microsoft schloss nach langem Tauziehen mit den Wettbewerbshütern den Kauf des Spiele-Herstellers Activision Blizzard ab. Zuletzt bestand die britische Wettbewerbsbehörde auf eine Übertragung der Cloud-Gaming-Rechte auf Ubisoft, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Die Übernahme soll dem Vernehmen nach ein Volumen von 69 Milliarden US-Dollar haben. Gestern ging es für die Microsoft-Aktie um 1,5 % auf 332,64 US-Dollar nach oben. Heute notieren die Papiere des Software-Konzerns beinahe unverändert bei 332,52 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein ist an der Euwax gefragt.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Chevron (WKN ME1NF2)

Die Aktie des US-amerikanischen Energie-Konzerns Chevron stand vor knapp einem Jahr noch bei 189,32 US-Dollar. Seither ging es stetig bergab, das Jahrestief wurde Mitte Juli mit 135,80 US-Dollar erreicht. Aktuell können sich die Chevron-Papiere stabilisieren, heute kostet ein Anteilsschein 164,28 US-Dollar. Zum Kursziel der Investmentbank JP Morgan Chase von 183 US-Dollar ist somit noch etwas Luft. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Chevron wird rege gehandelt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MD8UKZ)

Stuttgarter Knock-out-Anleger nehmen auch heute den DAX als Basiswert ins Visier. Für diesen geht es um 0,17 % auf 15.212 Punkte nach unten. Daran ändert vorerst auch eine Aufhellung der Stimmung unter Finanzanalysten nichts. Der ZEW-Index steigt von -11,4 auf -1,1 Punkte. An der Spitze der meistgehandelten Knock-outs steht aktuell ein Call auf den DAX.

Euwax Sentiment Index

Der DAX zeigt sich nach seinem festen Wochenauftakt heute etwas schwächer. Zum Mittag stehen 15.212 Punkte und damit ein Minus von 0,17 % auf der Kurstafel. Die Anleger zeigen sich unentschlossen und lassen den Euwax Sentiment zwischen -25 und +25 Punkten pendeln. Aktuell notiert das Stimmungsbarometer bei -14 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Eskalation in Israel - DAX unter Druck

Rote Vorzeichen zum Wochenstart: Die Situation in Nahost verschärft sich und der DAX gibt am Montag weiter ab. Nach einem schwachen September geht es für die Aktienkurse also einmal mehr gen Süden. Positiv dürften hingegen die Q3-Ergebnisse in Europa ausfallen, die in wenigen Tagen nach und nach veröffentlicht werden. Allerdings, so Derivate-Experte Volker Meinel, wohl ein letztes "Hurra" - danach werden Zinserhöhungen und die Rezession ihre Spuren hinterlassen. Welche "sicheren Häfen" nun gefragt sind und welche Markterwartung die Derivate-Anleger haben, verrät der Finanzmarkt-Experte Volker Meinel im Interview.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=c4KSMQs2hZA

