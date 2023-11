STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Rheinmetall Call-Optionsschein ( WKN VM5GP2)

Rheinmetall konnte in dieser Woche ein neues Rekordhoch verbuchen. Damit hat der Rüstungskonzern die längere Konsolidierung der Rallye des Jahres 2022 beendet. Zuletzt wurde die Meldung verlautbart, das Rheinmetall von der ukrainischen Regierung mit der Lieferung von Leopard 1-Systemen beauftragt worden ist. In Stuttgart wird ein Call-OS gekauft.

2. Adidas Discount-Call-Optionsschein ( WKN ME2BJ5)

Wie schon am Donnerstag steht ein Discount-Call auf Adidas in der Gunst der Derivateanleger ganz oben und wird rege gekauft. Mit dem Schein spekulieren Anleger auf eine Aufwärtsbewegung, die im besten Fall über den Cap bei 195 Euro führt. Adidas gehört in einem starken Marktumfeld zu den Gewinnern und kann gut zwei Prozent zulegen.

3. Deutsche Bank Call-Optionsschein (WKN JL4FUW)

Die Aktie der Deutschen Bank konnte in dieser Woche deutlich zulegen und liegt damit seit Jahresbeginn wieder im Plus. Ein großes Börsenmedium traut den Frankfurtern weitere Gewinne zu und nimmt einen Call-OS in sein Depot. In Stuttgart folgen Anlegern der Aktion. Auch die UBS zeigt sich optimistisch. Dort hat man die Einstufung für Deutsche Bank nach einer Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Vermögensqualität im US-Portfolio für Gewerbeimmobilien (CRE) habe sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt, schrieb Analyst Mate Nemes am Mittwoch.

Euwax Sentiment Index

Der DAX hat die 16.000 im Visier. In einem sehr freundlichen Marktumfeld gibt es unter den 40 Titeln im Index nahezu keine Verlierer. In Stuttgart dominiert am Mittag allerdings Vorsicht. Im Tief lag das Sentiment bei Minus 55, was für verstärkte Absicherung spricht.

Börse Stuttgart auf Youtube

Depot-Check: Das sind die Lieblingsaktien der deutschen Anleger

Im aktuellen Interview mit Andreas Lipkow werfen wir eine Blick durchs Schlüsselloch oder besser gesagt in die Depots der deutschen Anleger. Wer sind die Lieblingsaktien der comdirect Kunden, heißt es auch bei den Privatanlegern "Bonds are back" und welche Rolle spielt der "Home Bias-Effekt" bei der Aktienauswahl? Einschätzungen und spannende Auswertungen von Andreas Lipkow, Finanzmarkt-Experte bei der comdirect.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=ebTwZ1hj52A

