1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer (WKN UL9WXG)

Bayer muss die nächste Niederlage in einem Glyphosat-Prozess in den USA verdauen. Ein Geschworenengericht sprach einer Frau 3,5 Millionen US-Dollar zu. Die Frau klagte gegen Bayer, da sie in dessen glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup die Ursache für ihre Krebserkrankung sah. Mit diesem Urteil kassierte Bayer nun die fünfte Niederlage vor Gericht im Zusammenhang mit Glyphosat, wobei die früheren Urteile wesentlich höher ausfielen. Der Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns scheint das nichts anzuhaben, sie steigt um 1,7 % auf 32,34 Euro. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Bayer wird heute zugekauft.

2. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN KH6W3F)

Die Microsoft-Aktie erklomm letzte Woche ein neues Allzeithoch bei 384,30 US-Dollar. Aktuell kostet ein Anteilsschein am Software-Konzern 373,29 US-Dollar. Geht es nach den Analysten, ist noch Raum für weitere Rekordstände vorhanden. So bestätigte die UBS gerade ihr Kursziel von 400 US-Dollar. Damit liegt sie auf dem Niveau des durchschnittlichen Analysten-Kursziels von 401,57 US-Dollar. Stuttgarter Anleger ziehen mit und steigen in einen Call-Optionsschein auf Microsoft ein.

3. Faktor 4x Long Knock-out auf Tui (WKN MB67D4)

Der Reise-Anbieter Tui profitiert von der zunehmenden Reiselust nach der Corona-Pandemie. Für das Ende September abgeschlossene Geschäftsjahr gab der Konzern einen Rekordumsatz von 20,7 Milliarden Euro bekannt. Das verhilft dem Unternehmen nach einem Vorjahresverlust von 277 Millionen Euro die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr weisen die Hannoveraner einen Gewinn von 306 Millionen Euro aus. Zudem gibt es im Unternehmen Überlegungen, die bisher in London gelistete Aktie wieder in Deutschland und somit im MDAX zu listen. Finanzvorstand Mathias Kiep gibt dazu an, dass "anders als noch vor einigen Jahren inzwischen drei Viertel der TUI-Aktien in Deutschland gehandelt würden". Der Aktienkurs springt heute um 11 % auf 6,55 Euro an. Im Zuge dessen wird ein Faktor 4x Long Knock-out auf Tui an der Euwax rege gehandelt.

Euwax Sentiment Index

Nun hat es der DAX doch noch auf ein neues Allzeithoch geschafft. Bereits gestern übertraf er die bisherige Bestmarke und legt heute nochmals auf 16.572 Punkte nach. Das bedeutet ein Kursplus von 0,23 % im Vergleich zum Vortag. Stuttgarter Anleger werden im Handelsverlauf vorsichtiger und wechseln allmählich auf die Short-Seite. Der Euwax Sentiment erreicht am Mittag bei -23 Punkten sein Tagestief, nachdem er zu Handelsbeginn noch bei +20 Punkten notierte.

Börse Stuttgart auf Youtube

Glänzende Aussichten für Gold & Silber? Nicht ganz... | Börse Stuttgart | Edelmetalle | BNP Paribas

Gold und Silber stehen bei den Anlegern traditionell hoch im Kurs. Aber wieviel Luft ist nach dem jüngsten Anstieg noch nach oben? Einschätzungen von Kemal Bagci, Derivate-Experte der BNP Paribas, der zudem verrät, wie Anleger auch von einer Seitwärtsbewegung partizipieren können.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=h5igMT8FDuI

