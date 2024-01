STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN ME1VDC)

Vor einem Jahr löste ChatGPT den KI-Hype aus und zündete bei Nvidia die Kursrakete. Der Aktienkurs des Halbleiter-Herstellers, dessen Chips als führend bei der KI-Technologie gelten, erreichte Ende November mit 505,47 US-Dollar sein All-Time-High, seither stagniert der Kurs allerdings etwas. Den Jahresstart gingen die Wertpapiere der Kalifornier noch verhalten an, aktuell notieren sie mit 490,97 US-Dollar um 1,2 % niedriger als zum Jahresende. Experten gehen aber von weiteren Zuwächsen in 2024 aus. Dementsprechend gefragt ist ein Discount-Call-Optionsschein auf Nvidia.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Porsche Vz. (WKN ME1A1P)

Die Porsche-Aktie musste im zweiten Halbjahr 2023 Federn lassen und kommt auch in 2024 noch nicht in die Gänge. Zuletzt machten die beendeten Subventionen für E-Autokäufer in Deutschland nicht nur den Zuffenhausenern zu schaffen. Dennoch blicken die Analysten von JP MorganChase optimistisch in die Zukunft. Sie setzen Porsche auf overweight und geben ein Kursziel von 120 Euro an. Aktuell kosten die Wertpapiere des Sportwagenbauers 76,60 Euro. Stuttgarter Anleger glauben nicht an einen kurzfristigen Aufschwung und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Porsche.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin (VM4SU4)

Der Bitcoin klettert auch im neuen Jahr weiter, nachdem er sich zum Jahresende 2023 eine Verschnaufpause gönnte. Die Kauflaune der Anleger wird durch einen Bericht befeuert, wonach die Investmentgesellschaft BlackRock mit der Genehmigung ihres Bitcoin-ETFs für Mittwoch rechnet. Die Kryptowährung legt heute 2,3 % zu und kostet aktuell 41.109 US-Dollar. An der Euwax wird ein Knock-out-Call auf den Bitcoin überwiegend gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX zeigt sich im neuen Börsenjahr noch schwach auf der Brust. Heute geht es um 0,15 % nach oben, mit 16.620 Punkten steht er dennoch um rund 1,5 % tiefer als zum Jahresende 2023. Anleger suchen noch etwas Orientierung, diese könnten im Wochenverlauf unter anderem frische US-Inflationsdaten und die beginnende Quartalsberichtssaison bringen. Die abwartende Haltung zeigt sich auch am Euwax Sentiment, dieser steht derzeit bei -4 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin-ETF-Start vor Entscheidung, Altcoins & Halving 2024

In diesem Video blicken Mirco & Richy auf einen ereignisreichen Dezember zurück und wagen einen Ausblick auf das Jahr 2024. Dabei beantworten sie unter anderem folgenden Fragen: Wie könnten die Einführung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs den Kryptomarkt beeinflussen? Welche Auswirkungen hat die möglicherweise bevorstehende Entscheidung auf Altcoins? Was erwartet uns im April 2024 und wie hat sich das Bitcoin-Halving in der Vergangenheit auf den Kurs und die Marktdynamik ausgewirkt? Inwiefern könnte die US-Wahl Auswirkungen auf die Kryptomärkte haben und wie beeinflussen die Zinsen aktuell das Marktgeschehen?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=iSgTR3ffNe0

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)