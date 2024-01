STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN ME2FHN)

Voraussichtlich am 23.Januar öffnet Netflix seine Bücher zum abgelaufenen Quartal. Im Vorfeld geben mehrere Analysten ihre Einschätzungen zu den Quartalsergebnissen des Streaming-Anbieters ab. Bei einem prognostizierten Umsatz von 8,71 Milliarden US-Dollar soll der Gewinn je Aktie bei 2,21 US-Dollar liegen. Im Vorjahr erzielten die Kalifornier bei einem Umsatz von 7,85 Milliarden US-Dollar einen deutlich niedrigeren Gewinn je Aktie von 0,12 US-Dollar. Die sich zuletzt im Aufwind befindliche Netflix-Aktie stagniert derzeit und pendelt um die 480 US-Dollar-Marke. Stuttgarter Anleger setzen auf weitere Kurssteigerungen und kaufen sich rege einen Discount-Call-Optionsschein auf Netflix ins Depot.

2. Call-Optionsschein auf Gold (WKN MB09PR)

Am heutigen Nachmittag steht mit der Veröffentlichung frischer US-Inflationsdaten ein wichtiger Termin im Kalender. Marktbeobachter gehen von einer leicht erhöhten US-Inflation von 3,2 % aus. Im November lag diese bei 3,1 %. Der nach seiner Kursrallye zuletzt wieder nachgebende Goldpreis legt heute vor den US-Daten um 0,3 % auf 2.031 US-Dollar zu. An der Euwax wird daraufhin Kasse gemacht und ein Call-Optionsschein mehrheitlich verkauft.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones (MD9C3F)

Die um 14:30 Uhr veröffentlichten US-Inflationsdaten treiben die Nachfrage nach Knock-outs auf US-Indizes in die Höhe. So steht ein Knock-out-Call auf den Dow Jones an der Spitze der meistgehandelten KO-Produkte. Der US-Leitindex berappelt sich in den zurückliegenden Handelstagen, nachdem er eher verhalten in das neue Jahr startete. Zum gestrigen Handelsschluss notierte der Dow Jones bei 37.695 Punkten, aktuell wird er vor US-?-ffnung mit 37.916 Punkten taxiert.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startete nach guten Vorgaben gut gelaunt in den Handelstag und erreichte flott sein bisheriges Tageshoch von 16.839 Punkten. Die Kauflaune ließ jedoch zügig wieder nach, so dass der DAX sich wieder auf sein Vortagesniveau fallen lässt. Am Mittag stehen wieder 16.700 Punkte auf der Kurstafel. Unterdessen wechseln die Anleger wieder vermehrt auf die Long-Seite und lassen den Euwax Sentiment mit +56 Punkten deutlich im positiven Bereich notieren.

Börse Stuttgart auf Youtube

Der Weltraum - Börsen-Megatrend der Zukunft?

Tauchen Sie mit uns ein in den Weltraum! In diesem Video erkunden wir die Zukunft des Weltraums und diskutieren über aufkommende Megatrends. AstroTim, bekannt als Weltraumjournalist und YouTuber, gibt Einblicke in die Weltraumwirtschaft. Wir sprechen über das boomende Geschäft der Weltraumindustrie, insbesondere im Bereich der Satellitentechnologie, die die Art und Weise verändert, wie die Welt mit dem Internet verbunden ist. Weitere Themen sind Technologien wie Weltraumroboter, Weltraumtourismus mit Unternehmen wie Axiom Space, die Möglichkeiten des Minings auf Asteroiden oder sogar auf dem Mond und ein Blick auf die globalen Entwicklungen im Raumfahrtsektor. Steigende Rohstoffpreise auf der Erde könnten es wirtschaftlich sinnvoll machen, Raketen in den Weltraum zu schicken, um dort größere Mengen abzubauen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=8gU8de07JHA

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)