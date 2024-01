STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Meta Platforms (WKN UL8HGE)

Der Facebook-Konzern Meta Platforms legt voraussichtlich am 01. Februar seine Quartalszahlen vor. Erste Analystenschätzungen gehen von einer Umsatzsteigerung von 21,2 % auf 38,98 Milliarden US-Dollar aus. Noch deutlicher soll der Gewinn je Aktie ansteigen. Dieser betrug im Vorjahresquartal 1,76 US-Dollar, für das abgelaufene Quartal werden 4,83 US-Dollar prognostiziert. Nach einem neuen Rekordhoch von 377,05 US-Dollar in der Vorwoche verbilligen sich die Papiere der Kalifornier auf aktuell 366,15 US-Dollar. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Meta Platforms.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN ME2FHN)

Die Kurs-Rallye der Netflix-Aktie kommt derzeit ins Stocken. Seit Oktober ging es rund 30 % nach oben, bis zu einem 12-Monats-Hoch von 503,06 US-Dollar. Analysten von JP Morgan Chase heben in ihrer Einschätzung die Umsatzbeschleunigung und Margensteigerungen beim Streaming-Anbieter hervor. Sie stufen Netflix auf overweight bei einem Kursziel von 510 US-Dollar ein. Aktuell kostet ein Anteilsschein 482,17 US-Dollar. An der Euwax wird ein Discount-Call-Optionsschein auf Netflix rege gehandelt.

3. Knock-out-Call auf DAX (ME1RS4)

Der DAX verliert heute zu Handelsbeginn rund ein Prozent und startete bei 16.400 Punkten. Die Gründe für den Rücksetzer liegen in den weiter schwindenden Hoffnungen der Anleger auf baldige Zinssenkungen. Nach seinem Tagestief von 16.355 Punkten kann sich der deutsche Leitindex wieder etwas nach oben arbeiten und pendelt aktuell um die 16.400 Punkte-Marke. Das Auf und Ab ruft Knock-out-Anleger auf den Plan, die einen Call auf den DAX eifrig handeln.

Euwax Sentiment Index

Schwindende Hoffnungen auf zeitnahe Zinssenkungen bringen den DAX in Bedrängnis. Er verliert heute rund ein Prozent auf 16.410 Punkte. Anleger schauen auf das aktuell stattfindende Wirtschaftsforum in Davos. Sie erhoffen sich unter anderem von einer Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde Signale zur zukünftigen Zinspolitik. Die Anlegerstimmung verschlechtert sich im heutigen Handelsverlauf kontinuierlich. Mit +3 Punkten hält sich das Euwax Sentiment noch knapp über der Null-Linie.

Börse Stuttgart auf Youtube

Wehe die Fed enttäuscht, dann?

Der langsame Rückgang der Inflation, anstehende Zinssenkungen und die Präsidentschaftswahl - 2024 ist jede Menge los in den USA. Wie beeinflussen diese Themen die Finanzmärkte ? Wieviel Zinsphantasie ist in den Kursen schon eingepreist? Und warum ist die Wahl in Indien für uns Europäer so spannend? Einschätzungen von Roland Hirschmüller, Baader Bank, im Marktgespräch mit Cornelia Frey.

https://www.youtube.com/watch?v=uSs7HHnuvCo

