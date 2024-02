STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf GBP/USD (WKN VU89AD)

Ein für Stuttgarter Anleger eher exotischer Basiswert wird heute mit dem Währungspaar GBP/USD gehandelt. Zu Wochenbeginn ging es auf 1,2536 runter, nachdem in der Vorwoche noch 1,278 auf der Kurstafel standen. Aktuell erhalten Anleger für ein Britisches Pfund 1,2635 US-Dollar. An der Euwax wird auf eine weitere Schwäche des US-Dollars gesetzt und ein Call-Optionsschein auf GBP/USD gekauft.

2. Call-Optionsschein auf Airbus (WKN UL6AXU)

Die Airbus-Aktie startet seit Oktober durch. Aktionäre freuen sich seither über ein Kursplus von über 20 %. Heute fliegen die Papiere auf ein neues Rekordhoch von 152,76 Euro. Damit wird das bisherige durchschnittliche Analysten-Kursziel erreicht. In der kommenden Woche veröffentlicht Airbus seine Quartalszahlen. Dabei gehen Experten im Vergleich zum Vorjahresquartal von einer Umsatzsteigerung von rund 9,5 % auf 22,6 Milliarden Euro aus. Beim Gewinn je Aktie wird dagegen ein Rückgang von 2,13 Euro auf 1,99 Euro prognostiziert. Anleger setzen auf einen weiteren Höhenflug und steigen in einen Call-Optionsschein auf Airbus ein.

3.Knock-out-Put auf DAX (MD02VU)

Wie in den vorherigen Handelstagen stehen weiterhin die US-Indizes im Fokus der Knock-out-Anleger. Nach dem gestrigen neuen DAX-Allzeithoch von 17.049 Punkten wird daneben auch ein Knock-out-Put auf den deutschen Leitindex rege gehandelt. Dieser entfernt sich heute von seinem Rekordhoch, das vorläufige Tagestief wird mit 16.974 Punkten erreicht.

Euwax Sentiment Index

Der DAX erholt sich heute in einem ruhigen Marktumfeld von seinem gestrigen Zwischensprint auf sein neues Rekordhoch von 17.049 Punkten. Am Mittag notiert er bei 16.978 Punkten rund 0,3 % tiefer als am Vortag. Die Anleger lassen sich von dem Rücksetzer die Laune nicht vermiesen, der Euwax Sentiment notiert bei +30 Punkten.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin ETF Anfang vom Ende oder erst der Start? Diese Zahlen machen Hoffnung mit Bitcoin2Go

In diesem Video blicken Mirco & Richy auf einen aufregenden Januar zurück. Dabei beantworten sie unter anderem folgende Fragen: Wie hat die Einführung der Bitcoin-ETFs den Kryptomarkt beeinflusst? Was hat es mit den Abverkäufen auf sich? War der Start eine Enttäuschung oder nicht und war die aktuelle Kursentwicklung bereits zu erwarten? Wie sehen die Zahlen und Fakten nach der SEC-Entscheidung aus heutiger Sicht aus? Was ist in Bezug auf die Zinsen und die Auswirkungen auf das Marktgeschehen zu erwarten? Warum wurde der Ethereum-ETF verschoben und wie geht es weiter?

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=y07nlmoOOqQ

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)