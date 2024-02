STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Siemens Energy (WKN KJ4JT0)

Siemens Energy steht bei Derivateanlegern weiter hoch im Kurs. Der kriselnde Konzern hatte am Mittwoch Zahlen vorgelegt und das Comeback untermauert. Die Aktie kletterte im Hoch bis auf 14,60 Euro, konsolidiert am Donnerstag nun etwas. Durch den Verkauf der Anteile des Indien-Geschäfts an den früheren Mutterkonzern Siemens hat Siemens Energy im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn eingefahren. In Stuttgart setzt man weiter auf die Aktie und kauft einen Call.

2. Call-Optionsschein auf Dropbox (WKN ME0JT3)

Tech bestimmt das Treiben an der Wall Street mit zweistelligen Zuwächsen bei den großen Tech-Werten in diesem Jahr. Anleger schauen sich zunehmend auch in der zweiten Reihe um. Der Cloud-Anbieter Dropbox, der auch in Deutschland sehr verbreitet ist, wird in Stuttgart mit einem Call-Optionsschein gekauft. Dropbox stieg in diesem Jahr um 15 Prozent und hat das Rekordhoch nach dem Börsengang aus dem Jahr 2018 im Blick.

3. Knock-out-Put auf HSBC (WKN GK9KNR)

Mit der HSBC steht eine internationale Großbank im Fokus der Derivateanleger. Gekauft wird ein K.O.-Put mit moderatem Hebel von 2. Möglicherweise spekulieren Derivateanleger darauf, dass die Krise der US-Regionalbanken auch internationale Großbanken wie die HSBC belastet. Zahlen legt das Geldinstitut mit Sitz in London Ende Februar vor.

Euwax Sentiment Index

Der DAX bleibt in Reichweite zum Rekordhoch, macht es Bullen allerdings nicht leicht. Am Morgen gab es einen Rücksetzer unter 15.900 Punkte, der auch in Stuttgart vorerst gekauft wurde. Am Vormittag dominiert allerdings die Vorsicht. Mit minus 10 notiert das Sentiment leicht im negativen Bereich. Kursanstiege werden also verstärkt für Short-Positionen genutzt.

Börse Stuttgart auf Youtube

Bitcoin: Gold, Geld oder Gülle? Mit Roman Reher aka Blocktrainer

In diesem Video tauschen Roman (bekannt als Blocktrainer) und Richy Gedanken zu einer Vielzahl von Themen rund um Bitcoin und Kryptowährungen aus. Sie beleuchten die Bedeutung von Spot-ETFs für den Bitcoin-Markt, den Einfluss von Ereignissen wie dem Bitcoin-Halving auf den Preis sowie die Rolle von Bitcoin in der US-amerikanischen Wirtschaft und die potenziellen Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen auf die Innovation. Außerdem widmen sie sich dem Thema Bitcoin-Mining, der Energieeffizienz und dem Potenzial zur Nutzung überschüssiger Energie. Sie vergleichen die Eigenschaften von Bitcoin und Gold, diskutieren dessen Funktion als Wertspeicher im digitalen Zeitalter und erörtern die Möglichkeit, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden, insbesondere im Kontext von Ländern wie El Salvador. Zum Abschluss werfen sie einen Blick auf die Zukunft von Bitcoin im Vergleich zu Fiat-Geld und erörtern Potenziale für Innovation und wirtschaftliches Wachstum.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=-o5VrY0a2h0

