STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Call-Optionsschein auf Adobe (WKN MB52F9)

Die Aktie des US-amerikanischen Softwarekonzerns Adobe blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Bis Mitte Februar konnte sich der Preis nahezu verdoppeln. Einen Rücksetzer mussten Adobe-Aktionäre am 16. Februar verkraften, nachdem OpenAI eine neue Anwendung vorstellte, die aus Texten kurze Videos generieren kann. Damit erhält Adobes` Anwendung "Sensei" einen Konkurrenten. In der Folge ging es für die Papiere der Kalifornier um rund 10 % nach unten. Derzeit stabilisiert sich der Aktienkurs, ein Anteilsschein kostet im Moment 549,66 US-Dollar. An der Euwax ist heute ein Call-Optionsschein auf Adobe gefragt.

2.Discount-Call-Optionsschein auf Münchener Rück (WKN MB7FRZ)

Die Münchener Rück befindet sich weiter im Aufwind, abzulesen am Kurschart, der aktuell ein Allzeithoch-Niveau anzeigt. Neben den Kursgewinnen freuen sich Aktionäre über eine Dividendenerhöhung von 11,60 Euro aus dem Vorjahr auf nun 15 Euro. Die Erhöhung wird möglich, da der Rückversicherer mit 4,6 Milliarden Euro in 2023 etwas mehr verdiente als die anvisierten 4,5 Milliarden Euro. Die Aktie der Münchener steigt heute um ein Prozent auf 429,40 Euro. Stuttgarter Anleger machen Kasse und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Münchener Rück.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MD8UKZ)

Der DAX setzt auch heute seinen Rekordlauf unvermindert fort. Das lässt die Anleger weiter auf den deutschen Leitindex als Basiswert setzen. Nachdem gestern die 17.600er Marke fiel, geht es am heutigen Handelstag über die nächste 100er Marke. Das neue Rekordhoch liegt nun bei 17.711 Punkten. In Stuttgart ist ein Knock-out-Call auf den DAX gefragt.

Euwax Sentiment Index

Vor den heute Nachmittag anstehenden Inflationsdaten herrscht unvermindert Kauflaune vor. Der DAX schiebt sein Allzeithoch weiter nach oben, die aktuelle Bestmarke liegt nun bei 17.711 Punkten. Bis zum Mittag muss der deutsche Leitindex wieder ein paar Punkte abgeben, derzeit stehen 17.687 Punkte und somit ein Kursplus von 0,5 % auf der Kurstafel. Die Stimmung unter den Anlegern bleibt weiter positiv, der Euwax Sentiment steht bei +11 Punkten.

