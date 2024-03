STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN UM1TV5)

Die SAP-Aktie legte mit einem Kursplus von rund 30 % einen starken Jahresstart aufs Parkett. Heute erreichen die Papiere des Software-Konzerns mit 176,44 Euro ein neues Allzeithoch. Rückenwind gibt eine neue Analyse von Jefferies, die ihr Kursziel von 190 auf 200 Euro anhoben. Die Experten begründen dies unter anderem mit einer verbesserten Ergebnisqualität und glauben an eine nachhaltige Geschäftsdynamik, vor allem im Cloud-Bereich. Ein Discount-Call-Optionsschein auf SAP steht bei den Anlegern heute auf der Einkaufsliste.

2. Call-Optionsschein auf Gold (WKN KJ4E78)

Der Goldpreis befindet sich derzeit im Rallye-Modus und ist heute mit 2.160 US-Dollar so teuer wie nie zuvor. Experten geben unter anderem die Erwartung sinkender Zinsen sowie eine steigende Nachfrage durch Notenbanken als Gründe für den Preis-Anstieg an. So verteuerte sich das Edelmetall allein in den letzten vier Wochen um 5,5 %. Stuttgarter Anleger glauben an eine Trendfortsetzung und kaufen einen Call-Optionsschein auf Gold.

3. Faktor 3 x Long-Zertifikat auf Airbus (WKN SD37AC)

Die Airbus-Aktie setzt ihren derzeitigen Höhenflug fort, gestern stiegen die Papiere des Flugzeugbauers auf ein neues Rekordhoch von 158,92 Euro. Unterstützung kommt von einer UBS-Analyse. Die Experten hoben ihre Einschätzung von sell auf neutral und passen ihr Kursziel von 110 auf 160 Euro an. Als Begründung wird eine 50 %ige Anhebung der Ergebnisschätzung für den europäischen Konzern angegeben. An der Euwax ist heute ein Faktor 3 Long-Zertifikat auf Airbus gefragt.

Euwax Sentiment Index

Der DAX startete den Handelstag schwach und erreichte kurz nach Handelsbeginn mit 17.619 Punkten sein Tagestief. Im Handelsverlauf besserte sich die Stimmung auf dem Parkett, der deutsche Leitindex klettert bis zum Mittag auf 17.700 Punkte. An dieser Marke hält er sich in den letzten Tagen bevorzugt auf. Vor der am Nachmittag anstehenden EZB-Sitzung gehen die Anleger in Deckung und lassen den Euwax Sentiment in den negativen Bereich abtauchen, aktuell stehen -23 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Immobilienmarkt unter Druck - Heilsbringer Zinssenkung ?

Kostenexplosion am Bau, Projekte werden gestoppt, Büros stehen leer, Firmen gehen pleite - der Immobiliensektor leidet. Und das hat viele Gründe. Über die Belastungsfaktoren, die Schieflage insbesondere bei Gewerbeimmobilien und die Hoffnung auf sinkende Zinsen spricht Carsten Klude (Chefvolkswirt M.M. Warburg & CO) mit "Conny" Cornelia Frey (Senior Communication Manager). Er verrät zudem wer die Risiken trägt und warum Parallelen zur Krise am chinesischen Immobilienmarkt kaum zu sehen sind.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=OwfIrL81y5A

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)