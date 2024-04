STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN UM3RKH)

Die Deutsche Bank-Aktie setzt ihre Erholungsrallye weiter fort. Die Papiere des Frankfurter Geldhauses konnten in den zurückliegenden sechs Monaten rund 50 % an Wert zulegen. In der Vorwoche erreichten sie mit 15,04 Euro den höchsten Stand seit über sechs Jahren. Heute kostet ein Anteilsschein 14,86 Euro. Damit ist das derzeit angegebene durchschnittliche Analysten-Kursziel von 14,77 Euro erreicht. Stuttgarter Anleger erwarten weitere Zugewinne, sie steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf die Deutsche Bank ein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Silber (WKN DW0ZPS)

Edelmetalle sind derzeit bei Anlegern beliebt. Die Gründe liegen laut Experten vor allem an den erwarteten Zinssenkungen, die sowohl die private als auch industrielle Nachfrage steigen lassen. Der Silberpreis konnte seit Jahresbeginn um rund 19 % zulegen. Mit 27,84 US-Dollar je Unze erreicht das Edelmetall heute ein neues 12-Monats-Hoch. Damit steht gegenüber der Vorwoche ein Kursplus von 9,5 % zu Buche. Anleger machen Kasse und verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Silber.

3. Knock-out-Call auf Bitcoin Future (WKN VD3EH5)

Nach einem kleinen Durchhänger in der vergangenen Handelswoche kommt der Bitcoin gut erholt aus dem Wochenende. Die bekannteste Kryptowährung steigt um 4,3 % auf 66.810 Euro. Damit sind die Verluste der Vorwoche aufgeholt. Unterdessen läuft der Countdown zum nächsten Bitcoin-Halving, derzeit wird es für den 20. April erwartet. An der Euwax ist derzeit ein Knock-out-Call auf den Bitcoin gefragt.

Euwax Sentiment Index

Nach der schwachen Vorwoche startet der DAX heute stärker in die neue Handelswoche. Am Mittag notiert der deutsche Leitindex mit 18.284 Punkten rund 0,6 % höher als am Freitag. Stuttgarter Anleger bleiben dennoch vorsichtig, der Euwax Sentiment verbleibt überwiegend im negativen Bereich, aktuell stehen -27 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Real-World Assets: Eine Einführung in die Zukunft der Blockchain mit Sven Wagenknecht

Erfahre in diesem Video mit "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und Sven Wagenknecht (Editor-in-chief and Co-Founder at BTC-ECHO) mehr über Real-World Assets (RWAs), die die nächste Stufe in der Evolution von NFTs und Utility- sowie Security-Tokens darstellen. Wie sprechen darüber, wie RWAs bereits die Finanzbranche verändern und die Zukunft der Finanzindustrie gestalten können.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=VGSOUJrPr64

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)