1. Discount-Call-Optionsschein auf Adidas (WKN ME5188)

Starke Quartalszahlen sowie ein optimistischer Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr sorgen derzeit bei Adidas für gute Laune. In den letzten beiden Handelswochen kletterten die Papiere des Sportartikel-Herstellers um rund 16 % nach oben und erreichten mit 231 Euro ein neues 12-Monats-Hoch. Aktuell notiert die Aktie mit 227,50 Euro wieder etwas tiefer. Stuttgarter Anleger erwarten weitere Zugewinne, sie kaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf Adidas.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Netflix (WKN ME7L2K)

Netflix übertraf mit seinen in der Vorwoche veröffentlichten Quartalszahlen erneut die Erwartungen. Mit einer Umsatzsteigerung von knapp 15 % auf 9,37 Milliarden US-Dollar wurde ein Gewinn je Aktie von 5,28 US-Dollar erwirtschaftet. Im Vorjahresquartal waren es noch 2,88 US-Dollar. Die Ankündigung, zukünftig auf die Veröffentlichung von Abonnenten-Zahlen zu verzichten, kam am Markt jedoch nicht gut an. Das sorgte, trotz des starken Quartalsergebnisses, für einen Rücksetzer um 10 % auf aktuell 555,12 US-Dollar. Ein Discount-Call-Optionsschein auf Netflix wird heute an der Euwax rege gehandelt.

3. Knock-out-Call auf DAX (WKN MG0BEJ)

Die erste Hälfte der Handelswoche verlief für den DAX gut. Nach seinem Rücksetzer in Richtung 17.650 Punkte konnte der deutsche Leitindex diese Woche wieder die 18.200 Punkte erreichen. Vor allem gute Quartalsergebnisse sorgten für Kauflaune auf dem Börsenparkett. Heute geht es allerdings wieder unter 18.000 Punkte. Unter dem Strich steht aktuell ein Wochenplus von 1,3 %. Die Schwankungen der letzten Tage lassen Knock-out-Anleger weiterhin eifrig KO?s auf den DAX handeln, an der Spitze steht ein Call.

Euwax Sentiment Index

Nach seinem Zwischensprint in der ersten Wochenhälfte legt der DAX heute eine Verschnaufpause ein. Das Aktienbarometer pendelt um die 18.000 Punkte-Marke, damit notiert der DAX knapp 0,5 % tiefer als am Vortag. Die Anlegerstimmung hat sich deutlich aufgehellt, für den Euwax Sentiment stehen +25 Punkte auf der Kurstafel.

Börse Stuttgart auf Youtube

Fusionen von KI-Projekten | Die Zukunft von AI und Blockchain mit MissCryptoGer

Dr. Stephanie Morgenroth (Miss Crypto) und der "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) diskutieren in diesem Video über den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Blockchain. Sie beleuchten Themen wie Rechenleistung, dezentrale Datenmärkte und die Unterschiede zwischen zentralisierten und dezentralisierten Projekten. Die Bedeutung von Governance-Token und Tokenomics wird ebenfalls diskutiert, sowie die Frage, ob KI-Coins im nächsten Bullenmarkt relevant sein werden.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=lelR0iRjPdI

